英特爾10奈米晶片2019年年底出產 數據中心業績不達標 股價跌

晶片廠英特爾 (INTC-US) 快速增長的數據中心業務週四 (26 日) 未達華爾街的目標。這家全球第二大晶片製造商除了面臨來自超微 AMD (AMD-US) 的競爭，其下一代 10 奈米晶片又再次備延遲至 2019 年年底。

英特爾臨時執行長 Bob Swan 與投資人的電話會議上表示，該公司預計在 2019 年假日季節，推出下一代 10 奈米個人電腦晶片。英特爾芯片架構主管 Murthy Renduchintala 在電話會議上表示，10 納米數據中心晶片將在消費者 PC 晶片發布後不久發布。

英特爾原計劃於 2019 年量產 10 奈米晶片，但週四壓的新日期為 2019 年年底出產，而量產應落在更後面的時辰。

與競爭對手台積電 (2330-US) 相比，台積電預計 7 納米晶片 2019 年將為營收貢獻 20% 以上。

應財報不佳，而新產品延後，該公司股票在盤後下跌了 5.66% 以 49.21 美元作收。

英特爾股價日線趨勢圖

英特爾開始越來越往數據中心下功夫，自 2011 年出貨量達到巔峰值以來，個人電腦的營收已經趨於平緩。為移動和網絡應用提供動力的數據中心營收增長了 26.9% 至 55.5 億美元，但還是低於分析師預計的 56.3 億美元。

CFRA Research 分析師 Angelo Zino 表示，英特爾數據中心業務的表現在很大程度上決定了股票的表現，並認為輕微的失誤都是負面的。

英特爾的 PC 營收增長 6.3%，達到 87.3 億美元，仍然是銷售額的最大貢獻者，超過分析師預估的 84.8 億美元。

截至 6 月 30 日的英特爾第 2 季度財報顯示：

營收成長 14.9% 來到 169.6 億美元，高於分析師預期的 167.7 億美元。

淨利潤達 50.1 億美元，高於去年同期的 28.1 億美元。

每股純益 EPS 為 1.05 美元，高於去年的 0.58 美元。

由於其 EPYC 服務器處理器的推動，AMD 憑藉著服務器晶片獲得了成功，週三 (26 日) 財報上超過了季度利潤和營收的預期。

英特爾股價今年迄今已上漲約 13%。