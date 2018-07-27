臉書單日市值減1200億美元 創美股紀錄 Gartman：SEC該查內部人士賣股

在一份災難性的財報之後，Facebook(FB-US) 週四股價暴跌 19%，市值大減近 1200 億美元，創下美國股市史上任何公司最大的單日市值減損。

FactSet 估算，截至週三收盤，Facebook 的市值仍有近 6300 億美元，但在財報公布後，週四收盤的市值僅剩 5100 億美元。

Facebook 單日挫 19%，也是公司自 2012 年 5 月 18 日上市以來，單日最糟的表現。1200 億美元的市值損失，已經高過標準普爾 500 指數中 92.5%，即 464 家公司的市值。標普 500 指數排名最末的 21 家公司加總，市值也不及這個數字。

圖表取自 CNBC

最接近 Facebook 這場惡夢的，為 Intel(INTC-US) 在 2000 年 9 月 22 日的表現，當時網路泡沫破滅，Intel 單日重挫 22%，市值損失 910 億美元。排名第 3 的是微軟 (MSFT-US)，同樣的網路泡沫時期的 2000 年 4 月 3 日，微軟在一天內跌掉 800 億美元市值。

商品大王 Dennis Gartman 在 Facebook 財報公布前，曾經表示這家公司的股票相當危險。因為執行長 Mark Zuckerberg 在近兩年，尤其最近幾週狂賣股票，無論原因為何，絕對不是一個好徴兆。

(圖表取自 Zero Hedge)

《彭博》分析指出，自今年 3 月 Cambridge Analytica 醜聞爆發之後，9 名 Facebook 內部人士已經賣出 41.3 億美元公司股票，Zuckerberg 獨占其中 85%。Gartman 表示，內部股東賣股問題已經更加明朗，SEC 可能會想更進一步細查這個情況。