美股盤後─臉書帶動科技股跌勢 Nasdaq收低80點 道瓊上漲113點

美國股市週四漲跌互見。臉書季報不佳，拖累科技股，Nasdaq 指數收低。道瓊則強勁上揚。

臉書股價大幅收低 18.96%，創公司史上最大單日跌幅。



道瓊工業平均指數收高 112.97 點或 0.44% 至 25527.07。

Nasdaq 指數收低 80.05 點或 1.01% 至 7852.18。

S&P 500 指數收低 8.63 點或 0.30% 至 2837.44。

費城半導體指數收高 25.27 點或 1.87% 至 1378.42。

臉書股價大跌近 20%，該公司週三公布營收低於預期，為利空。全球每日使用人數，亦令人失望。

此外，臉書預期營收成長率將會減緩。但臉書的每股獲利則高於預期。

分析師說，當公司股價表現良好，就沒有犯錯空間。臉書財報不如預期，因而壓力沉重。

工業股上漲，貿易的利多消息提供了支撑。週三，川普總統宣布，美國與歐盟的關係進入了新的階段，雙方將開始合作，以降低關稅，避免貿易戰。

「我們今日同意進行合作，對非汽車工業產品，邁向零關稅，零關稅障礙及零補貼，」川普在記者會上說道。但川普並未談到汽車廠的關稅是否處理，亦即汽車將為週四焦點，對中國的貿易擔憂依舊緊張。

近幾個月，美國與歐盟的貿易關係緊繃。Caterpillar 股價上漲 1.49%，該公司因海外營收比例偏高，對貿易緊張因而敏感。3M 股價上漲 1.75%，該公司海外營收比例亦偏高。

財政部長梅努欽週四告訴 CNBC，NAFTA 協定不久後可望達成。他說：「我們希望很快能達成協議，這是第一優先。」