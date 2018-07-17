凌華攜手英特爾、輝達攻IIoT商機 獲選年度最佳邊緣運算公司

IPC 廠凌華 (6166) 搶攻邊緣運算商機，佈局 IIoT 市場，不但是英特爾 IoT 解決方案聯盟的優選會員，今年也攜手輝達 (NVIDIA) 將 AI 技術嵌入邊緣運算。近日該公司在第六屆年度 Compass Intelligence 獎項中獲選為年度最佳邊緣運算公司。 凌華指出，該獎項旨在表彰於行動裝置、物聯網與新興產業技術的頂尖公司、產品及技術，其中凌華榮獲物聯網數據類別獎項。而該公司攜手英特爾與輝達，降低建構 IIoT 系統複雜性，積極推動許多互通性計畫，並提供許多標準，產品遍及世界五大洲 40 多個國家。



凌華副總經理 Steve Jennis 表示，在不增加延遲時間、頻寬、暴露於安全風險的情況之下，提供數據進行網際網路邊緣運算處理，這項技術對越來越多的產業而言變得越益重要。



Compass Intelligence 獎項著重於永續發展，提名流程是先由行業的參與者提出三個主要獎項的類別選擇：移動裝置 & 無線裝置、物聯網 / 連接解決方案、智慧型手機。完成提名後，超過 40 位產業領導的編輯、記者、思想領袖與分析師對獲獎者開始進行投票。