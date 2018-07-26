智冠旗下支付子公司合併案獲准 智付寶更名為簡單行動支付

遊戲大廠智冠集團 (5478-TW) 今 (26) 日宣布，旗下子公司藍新科技子公司智付寶與台灣電子支付公司，向金管會申請合併案已獲核准，並取得合併核准函，進行吸收合併換股比例 1:1，由智付寳作為存續公司，台灣電子支付為消滅公司，智付寶將更名為「簡單行動支付股份有限公司」，並打造全新服務品牌「ezPay 簡單付」。

智冠集團董事長王俊博表示，自電子支付機構管理條例公布實施以來，台灣已有 6 家專營業者取得營業許可，各家業者無不積極思考，如何以最有效率的方式投入相應資源，來擴展市場經濟規模，隨著國際行動支付與中國支付業者相繼布局台灣市場，在台灣有限的市場經濟規模中，整合資源與發展市場經濟規模相當重要。

王俊博指出，藍新科技基於市場總體規模與產品發展方向兩大因素考量下，進行電子支付專營機構合併，為國內首宗電子支付專營公司合併案，預告國內電子支付發展已從單打獨鬥，進入合縱連橫，盼能藉此合併案，為國內電子支付產業開啟更健全的發展契機。

雙方合併後，將以智付寳作為存續公司，台灣電子支付為消滅公司，智付寶將更名為「簡單行動支付股份有限公司」，推出全新電子支付服務品牌「ezPay 簡單付」，將以「會員權益不受損」、「會員正常使用不影響」、「會員服務不中斷」等三大前提作為系統合併的主要政策，全面拓展行動支付應用市場，為消費者與企業帶來更多創新應用。