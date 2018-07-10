智冠Q2營收季減6% 新手遊陸續登場Q3添動能

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收 4.09 億元，月增 5.74%，年減 66.79%，為近 3 個月新高；第 2 季合併營收 11.74 億元，季減 6%，年減 68.28%；今年上半年合併營收 24.22 億元，年減 70.18%。展望第 3 季，智冠將有多款手遊相繼登場，為營運添動能。

智冠表示，今年度起適用 IFRS 國際財務報導準則第 15 號公報，旗下數位點數 MyCard 業務營收認列由總額認列改採淨額認列，6 月營收若與去年同期採淨額法認列營收相比，成長達 1 成，去年第 2 季單季合併營收若同樣改採淨額法認列，則年增 16.49%，上半年則是年增 7.66%。

智冠指出，集團暑假期間多款手遊相繼登場，子公司中華網龍旗下神嵐遊戲自製的日系動作 RPG 手遊《末日之子－重生》，已於 6 月底雙平台直營上架；代理營運部分，遊戲新幹線取得曾在台灣創下百萬下載成績的《十萬個冷笑話》手遊正統續作《十萬個冷笑話 - 番外篇》，預計近期台港澳公測上市，也有 3D 國戰類型手遊等作將陸續登場。

智凡迪策劃舉辦的大型電子競技賽事《MCL 台港澳網咖電競聯賽》，今年夏天推出「絕地求生 MCL 夏季聯賽」，7 月例行賽開跑，吸引台港澳上千位玩家集結參戰，同時也取得《絕地求生》開發商 PUBG Corp. 授權，推出許多 MCL 獨家限量週邊，更成功促成參賽選手成立「TRC」戰隊，全力支持電競產業發展。