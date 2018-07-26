友達董座稱大陸新產能開出 未來三年是關鍵

TV 面板庫存獲得去化，近期報價反彈，友達 (2409) 董事長彭 (又又) 浪在今 (26) 日法人說明會表示，第二季價格加速趕底，終端銷售仍不錯，尤其 75 吋、85 吋產品，產能利用率仍會維持高檔，大陸新產能開出上半年尚未完全反映，今年底到未來二、三年對於供需有比較大影響性。面板報價一路走跌，TV 產品占友達營收降至 38%，正式跌破 4 成，較前一季大減 4 個百分點，彭 (又又) 浪說，第二季價格加速趕底，更積極調整產品組合，終端市場銷售仍有不錯表現，北美、東歐等地銷售都有兩位數百分比的成長空間，第三季為傳統旺季，庫存回到正常水位之後，刺激回補庫存買盤，公司仍會維持高產能利用率，客戶對於高階、超大尺寸產品回補更為積極。



友達預估第二季大尺寸面板出貨季增率 5%，ASP 持平，中小尺寸因出貨尺寸放大，產品轉生產附加價值較佳 Monitor 產品，出貨量季減率逾 1 成左右，其仍將維持最適規模、Smart Invest，以及價值轉型等三大策略。



友達第二季 4K 出貨滲透率逾 5 成，第三季仍將維持此一水準，8K 將在下半年量產，75 吋、85 吋第二季出貨季增率 2 成，全年出貨可望倍增，至於 65 吋銷售比重達 3-4 成，為了搶攻大尺寸市場，后里 8.5 代月產能 2.5 萬片新產能開出，並預期很就會滿載。



至於 Mini LED、Mirco LED 量產進度，友達表示，外界對於台灣有很高的期望，由於 LCD 背板、LED 產業供應鏈整，Mini LED 背光只要與客戶對接完成，明年有機會量產。

