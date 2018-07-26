〈友達法說〉Q2雙率創近8季新低 EPS 0.13元 上半年 0.58元

友達 (2409-TW) 今 (26) 日召開法說會，公布今年第 2 季合併財務報表，第 2 季合併營收 750.5 億元，季增 0.8%，年減 11.1%，受電視面板跌價影響，毛利率下滑到 9.7%，季減 1.24 個百分點，營益率 2.8%，季減 1.2 個百分點，雙創 2016 年第 2 季以來近 8 季新低，歸屬母公司業主純益 12.5 億元，季減 70.9%，年減 87.3%，每股純益 0.13 元，連續 8 季獲利；累計上半年每股純益 0.58 元。

友達第 2 季營業毛利 72.74 億元，季減 10.7%，年減 57.5%，毛利率跌破 10%，僅 9.7%，年減 10.58 個百分點；營業利益 21 億元，季減 28.9%，年減 82%，營益率 2.8%，年減 11.03 個百分點，歸屬母公司業主純益 12.5 億元，季減 70.9%，年減 87.3%，每股純益 0.13 元。

友達第 2 季大尺寸面板出貨量約 2798 萬片，季減 2.1%；中小尺寸面板出貨量約 4532 萬片，季減 2.7%；友達指出，第 2 季電視面板面臨較大的價格壓力，但在積極調整產品線及產品組合，單季營收較上季微幅增加 0.8%，歸屬母公司純益 12.5 億元，維持相對穩定的營運成果。

友達表示，財務結構方面，庫存天數 34 天，淨負債比 5.6%，都處於健康的低水位；第 2 季 EBITDA 獲利率為 13.5%，顯示器事業單位營業淨利率為 3.6%， 顯示器事業單位 EBITDA 獲利率為 14.8%。

累計友達上半年合併營收為新台幣 1495 億元，年減 13.6%，營業毛利 154.15 億元，年減 55.4%，毛利率 10.3%，營業利益 50.53 億元，年減 78.7%，營益率 3.4%；每股純益 0.58 元。