〈友達法說〉Q3客戶拉貨積極 大尺寸出貨季增5% 產品單價持平

友達 (2498-TW) 今 (26) 日召開法說會，第 3 季進入旺季，預估大尺寸面板出貨季增率 5%，ASP 持平；中小尺寸在出貨尺寸放大下，出貨量季減逾 1 成，約達 11-13%；董事長彭双浪強調，在庫存下降下，第 3 季進入旺季準備，最近客戶拉貨積極，尤其是高階及超大尺寸需求更強勁，將維持高產能利用率。

彭双浪指出，第 2 季客戶端持續進行庫存調整，尤其電視面板價格有相當大的壓力，不過隨著價格持續探底，最近已有不同變化，在供需不平衡下，公司堅持價值轉型策略，隨著市場變化調整產品線及組合，因此高階與加值產品上表現不錯，其中電視產品中，價格壓力大的大宗產品或標準品，比重已大幅下滑，目前占整體顯示器營收不到 4 成，去年以來到現在大概減少 11%。

他表示，電視也有不錯的表現，超大尺寸 75 吋、85 吋，較高規產品賣的不錯，供不應求，每月出貨大幅成長，客戶對大尺寸反應很好，此外，其他產品，電競市場今年成長很好，友達深耕多年，在電競液晶顯示面板跟電競筆電，市占率都是第一，遠大其他幾家面板的總合。

彭双浪指出，另一個亮點是在商用利基產品，如車用、工業用、大型看板上面，第 2 季營收比重也拉上來，將持續穩定成長；他強調，友達第 2 季營收持平第 1 季，本業也維持獲利，雖然因為稅的問題讓純益有比較大差距，但公司持續追求本業穩定獲利，庫存也在健康水準，經營績效不錯，財務結構持續往健康方向調整。

彭双浪強調，友達採價值轉型策略，在營運相對同業表現較穩定，第 2 季電視產品價格加速探底，每家都可做更積極的產品調整，另外市場因電視終端銷售表現不錯，尤其世足賽帶動北美、東歐、中南美洲都區域雙位數成長，另外中國大陸 618 大型促銷活動，庫存已逐漸回到健康水準。

彭双浪說，第 3 季傳統旺季，客戶庫存已下降，要做備貨準備，最近客戶拉貨動作積極，尤其是高階跟超大尺寸這一塊，相對來說，客戶在這一塊獲利能力比較強，需求也強勁，友達會維持高產能利用率，讓所有的廠產能完全發揮。

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