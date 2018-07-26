友達第二季毛利率跌破1成 單季EPS 0.13元

友達 (2409) 公布第二季財報，單季營收 750.5 億元，季增率 0.8%，受到 TV 面板跌價的拖累，毛利率跌破 1 成，降至 9.7%，較前一季減少 1.24 個百分點，營益率為 2.8%，稅後淨利 12.5 億元，每股稅後盈餘 0.13 元，符合預期。友達第二季大尺寸面板出貨量約 2,798 萬片，季減率 2.1%，中小尺寸面板出貨量約 4,532 萬片，季減率 2.7%，回顧第二季，TV 面板面臨較大的價格壓力，公司積極調整產品線及產品組合，財務結構方面，庫存天數為 34 天，淨負債比 5.6%，均處於健康的低水位。



展望第三季，市場庫存已經回到健康水準，客戶為了衝刺年底銷售旺季積極備貨，公司也將做好旺季出貨的充分準備，未來無論產業景氣如何波動，都將堅持既定方向，持續推動價值轉型及技術創新，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。



友達上半年營收 1,495 億元，歸屬於母公司業主之利 55.6 億元，上半年每股盈餘 0.58 元。