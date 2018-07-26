調查:2018年料有一成金融從業員轉工

專才招聘公司Robert Half委託進行的獨立調查發現，過去三年香港員工流失情況加劇。該項調查訪問了150位香港金融業CFO，結果顯示近一成(9%)員工很可能在今年內轉工，根據現時本港金融從業員的人數推算，相當於有超過兩萬人。

逾半(53%)香港CFO表示觀察到過去三年自行辭職的員工流失情況增加，目前平均流失率為9%。雖然98%的 CFO表示現時已採取措施避免員工流失，但近半(44%)受訪者預料其機構內的流失人數會在未來12個月有所上升。

本港金融業僱主亦錯失了獲得寶貴意見的機會，因絶大部份(96%)離職員工未有進行離職面談。談及挽留員工的措施時，略多於三分一(38%)受訪僱主表示設有員工安康計劃，而少於三分一(31%)會定期檢討薪酬或提供培訓和發展計劃(29%)。

自願離職情況最嚴重的範疇包括會計(33%)、合規(31%)、信貸管理(29%)、財務管理(28%)及企業或財務分析(17%)。

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