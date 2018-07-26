【顧德投顧】紀律化操作、不預設立場。

今天大盤利用最後一盤的神龍擺尾，站上了一萬一千點的重要關卡，後續多頭要能延續力道，否則還是要注意是否會有拉高後壓回的風險。

終場大盤上漲 44 點，以 11010 點作收，量能為 1322 億元。

重點持股報告。

（3035 智原、6213 聯茂） 續抱。

（6147 頎邦） 未來機會仍大，續抱即可。

（6576 逸達） 股價在一路大漲之後，昨天稍有回檔，老師還請大家不用擔憂，結果今天立即又大漲接近漲停板，太棒啦。

（8996 高力） 股價創收盤新高囉，未來老師持續看好，力道還是很強勁，請持股續抱即可。

（2360 致茂） 持有一陣子後，股價在昨天帥氣的創下波段新高之後，今天再接再厲又持續創下波段新高啦，太棒囉。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6147 頎邦、6213 聯茂、8996 高力、6576 逸達、3035 智原、2360 致茂。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)