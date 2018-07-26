【亞洲投顧】元太創高囉

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，當然還是多方控盤，7/9 大盤出現初步止跌訊號，大盤站穩 10665 點出現正式止跌訊號，多方目標 10776 點和 10886 點以及 10941 點缺口，都達陣，現在短線支撐上移到 10886 點，月線翻揚有助漲力道，轉空點為 10758 點，再來的多方目標就是 11088 點，按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，現階段大盤資金輪動快，不要太積極，耐心佈局籌碼穩定的主力股，風險低獲利空間較大。看看今天的 8069 元太，天天直播推薦，大漲創下波段新高，另外持續注意 2377 微星，2345 智邦，3533 嘉澤，3443 創意，3376 新日興等等，甚至被動元件開始反轉，希望大家一起獲利。



龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。例如，2481 強茂，四月中就開始預告操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；龍哥先前帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，直接拉開獲利；然後整流二極體又傳出漲價消息，提醒大家要注意指標股半半哥 - 5425 台半和強哥 - 2481 強茂，直接轉強，半半哥創下波段新高；接著佈局 2426 鼎元，獲利也直接拉開；行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單增加 2120 口，自營商期貨空單減少 64 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，法人多方籌碼增加，有機會繼續攻擊。



【籌碼穩定的主力股】

2345 智邦，3533 嘉澤，3376 新日興，6147 頎邦，3221 台嘉碩

2371 大同，2458 義隆，6269 台郡，3443 創意，6104 創惟

2492 華新科，3026 禾伸堂，2456 奇力新，6173 信昌電

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10665 點開始偏多操作，現在防守 10758 點；空方操作者帶量跌破 10635 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估