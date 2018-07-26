疫苗出包 「針」情流露

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

七月十五日中國上市公司長春長生因為狂犬疫苗紀錄造假，遭食藥監局通報。十八日又收到百日咳三合一疫苗出事被罰的處分書，不同疫苗相繼出事，引起中國當局高度關切，火也燒到台灣。中國社群網站內罵聲不斷，國務院總理李克強痛批：「突破人的道德底線，有關單位必須給人民一個明明白白的交代。」並強調，「不論涉及到哪些企業、哪些人都堅決嚴懲不貸、絕不姑息」。

根據報導了解，過往六年長生生物銷往市場的疫苗超過 1.1 億支，所得凈利高達 17.5 億人民幣。中國疫苗產業的貪腐問題在此事件中曝露無遺，也引起當局嚴查的決心。

疫苗造假事件引起中國民眾憤怒，甚至有民眾表示要到香港或台灣打疫苗比較安心。對此，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，國內提供給嬰幼兒接種的疫苗幾乎都是公費疫苗，沒有自費市場，也沒有廠商進口，就算中國民眾要來台灣打疫苗，可能也沒有疫苗可打。更何況，依照規定，公費疫苗接種對象為中華民國國民，或父母雙方任一人有居留證等資格，若中國觀光客透過來台灣旅遊想施打疫苗，根本不符合施打要件。

其實，換個角度想，這何嘗不是一個改善兩岸關係的機會點？台灣醫療水平高於港澳，疫苗多符合國際標準，難得中國網友信任台灣醫療體系，這是兩岸破冰的好機會，蔡總統、賴揆應要求主管機關陸委會等立即研議因應措施，並與中方洽談合作事宜。

雖然中國在國際各種活動對台灣打壓不斷，連單純的東亞青年運動會，主辦權都硬生生被取消，看在台灣人眼裡的確很不是滋味。但再如此強烈對峙下去，對平民百姓的好處是什麼？

與人為善才能創造共好，幸災樂禍只是在傷口上撒盬，沒有人能得利，媒體也不必去強調多少官員涉入，造成多少人死傷，更別管什麼九二不九二，只要我們有能力，在國人安全無虞、疫苗有餘力助人的情況下，放下外交受阻的仇怨，從愛出發，真情流露，發揮大愛來協助需要打疫苗的人，從民間良好互動交流開始。

我提倡理善大家來，做善事本來就不分國籍，勿以善小而不為，更何況這是攸關人命的救助，我深信，多做一分善事，就能回報一分好事。

來源：《理財周刊》 935 期

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