〈高通購恩智浦破局〉確定破局！週四午後高通購恩智浦案 仍未獲中國批准

由於半導體巨頭高通 (QCOM-US) 收購恩智浦 (NXP-US) 一案卡關中國，高通此前即宣稱，若美東時間 25 日 23: 59 (台北時間 26 日 11:59) 該收購案仍未獲得中國監管機構通過，那麼高通就將取消此筆交易。

而在台北時間週四 (26 日) 午後，中國國家市場監督管理局仍未批准高通收購恩智浦一案，這意味著高通對恩智浦 440 億美元的收購計劃正式宣告破局，高通還將須支付恩智浦 22 億美元的分手費。

市場人士分析，在當前美中貿易戰如火如荼進行的時刻，高通收購恩智浦一案已經成為美中貿易爭端下的犧牲品之一。

高通是於 2016 年 10 月份，向市場宣告準備以 380 億美元收購恩智浦，隨後再上調至 440 億美元，當時創下半導體史上最大筆的併購交易，市場當時分析，若高通完成收購恩智浦，那麼在當前全球智慧型手機市場趨於飽和之際，高通能夠透過恩智浦，跨足物聯網及汽車晶片領域。

高通收購恩智浦一案，由於牽連廣泛，共需要獲得全球 9 個國家監管部門之批准，而中國是最後一個未表態的國家；以高通 2017 年營收數據為例，中國市場佔據高通全球營收近三分之二，因此這筆交易需要經過中國審批。

高通在週三 (25 日) 的財報發布會上亦曾對收購恩智浦一案表示，若美東時間 25 日 23: 59 (台北時間 26 日 11:59) 仍未獲得中國監管部門通過，那麼高通將不會再延長收購協議。

高通執行長 Steve Mollenkopf 在一份聲明中指出，該公司將在收購案確定破局之後，提撥 300 億美元執行庫藏股，藉以回饋股東。