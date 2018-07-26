〈財報〉可口可樂Q2財報亮眼 貿易戰問題故準備漲價

週三 (25 日) 可口可樂公司 (KO-US) 公布上季財報，顯示飲料銷量在上一季出現增加，主要受惠於美國及國外對少糖碳酸飲料 (diet sodas) 需求提升，並且受到貿易戰關稅的問題，正計劃準備在近期，調漲碳酸飲料售價。

可口可樂股價週三 (25 日) 收盤上漲 1.87% 來到 46.09 美元。

可口可樂股價日線趨勢圖

首席執行長 James Quincey 表示，北美市場產品的漲價是為了應對成本上漲，包括美國今年早些時候對中國進口產品徵收關稅後，運費和金屬價格上漲。

Quincey 提到，投入成本除了影響我們行業，也影響了其他行業。他認為該公司的瓶裝商和零售商能夠將更高的成本傳遞給消費者。

可口可樂近年來一直在將其產品組合從含糖飲料中拓展到其他種類上。 第 2 季度的報喜主要是由可口可樂零糖 (Coca-Cola Zero Sugar) 所推動，這種飲料味道更接近原始可口可樂，有助於抵消傳統可口可樂的銷量下滑。

除了 Zero Sugar 的成長外，該公司很大程度的阻止了美國國內市場上健怡可樂 (Diet Coke) 的長期下滑。

今年初，可口可樂推出了更細窄的的健怡可樂罐和 4 種新口味，如 Zesty Blood Orange 等。Quincey 週三 (25 日) 在與分析師的電話會議上表示，這些變化是委留現有消費者，並讓新客群去嘗試的動機。

可口可樂第 2 季財報顯示：

營收 89 億美元，高於分析師預估的 85.4 億美元。

每股純益 EPS 為 0.61 美元，高於 0.60 美元預估。

因可口可樂對加盟瓶罐業務做整合，季營收較去年同期下滑了 8%，但下滑幅度低於預期。反而整體銷量成長 2%。

在全球業務部份，去除匯率因素，歐洲成長 7%、中東非洲及拉丁美洲成長 11%。歐洲的成長大致落在世足賽的成功行銷上，而北美銷量下滑 1%。

該公司去年秋天在澳州推出了可口可樂加咖啡，現在正在向其他市場 (包括越南和土耳其) 推出咖啡注入的可樂版本。

Quincey 強調正在處理「殭屍」品牌和產品。中東和北非部門已鎖定了超過 125 種表現不佳的產品。到目前為止，該公司已將其中的 60% 撤除，並計畫今年年底之前取消其餘部分。