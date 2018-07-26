全家韓式炸雞店中店進軍高雄 高人氣拚增業績成長兩成

全家 (5903) 排隊美食進軍高雄！全家今年 3 月引進韓國炸雞品牌，推出全家 + bb.q CHICKEN 韓式炸雞店中店，今起高雄新樂店試營運，將於 27 日上午 11 時正式開賣。全家南區營業部部長曹瑜寧指出，本次 bb.q CHICKEN 進軍南台灣，特地選在高雄做為第一個落腳點，看好高雄消費潛力，消費者對於新品牌的接受度，預估帶動單店來客增加 1 成，並透過併買效益帶動該店整體業績成長 2 成。全家指出，看好座位經濟搶商「雞」，靈活運用全台店舖中約 5 萬個座位，以複合的店中店形式，首創導入便利商店專人專職現做調理炸雞。新形態的複合店形式，加上韓式炸雞一直高居網路美食討論前三名，全家 bb.q CHICKEN，目前已是網友打卡必備商品。



今年 3 月以來，全家陸續在新北市板橋板農店、新北市新店慶民店、台北市中山區林慶店，以及台中烏日火車頭店，開設 bb.q CHICKEN 炸雞店中店，不僅成功引起話題，創下兩週 2500 則網路討論的紀錄。



熱銷情況反應在各地的排隊、打卡熱潮，全家內部銷售資訊也顯示，秘製炸雞、黃金橄欖、蜂蜜蒜味為暢銷前三名。首間位於板橋板農店的炸雞，創下每 30 秒賣出 1 份的銷售紀錄，堪稱新一代人氣王商品。