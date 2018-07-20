超商生啤酒銷售戰開打 全家攜海尼根開百家主題店

在統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 日前首創超商銷售生啤酒後，全家 (5903-TW) 也不落人後，宣布攜手啤酒大廠海尼根開主題店，估第一波將導入 100 家店舖，為飲料旺季再添成長新動能；全家也積極開展複合店型，韓式炸雞店中店 bb.q CHICKEN 將進軍南台灣，首店落腳高雄，全力強化差異化競爭優勢。

隨著超商分布越來越飽和，各大業者都在積極導入新品增加新動能，今年夏季更首見超商開賣生啤酒。

全家指出，據尼爾森調查顯示，台灣整體啤酒飲用市場處在成長態勢，去年啤酒銷售額較前一年度成長近 10% 達 239 億元，其中，進口啤酒的市場占比已達 35%。

而全家每年啤酒銷售業績穩定保持約 10% 成長，又集中在夏季 6 至 9 月銷售，占比達 70% 以上，成長動能主要來自於進口和精釀啤酒等商品。

全家強調，這次與海尼根推出的主題店已有 3 家完成建置，將快速擴大至全台 100 家店舖，以兼顧商業區和住宅區的都會店為主，預料可帶動單店啤酒銷售成長 30%。

另外，全家表示，「全家 + bb.q CHICKEN」韓式炸雞複合店自 3 月推出以來展店速度不慢，目前已陸續在北部和中部開設 4 家店，接下來將進軍南部，首店首選高雄。