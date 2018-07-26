太陽能產品報價殺過頭 需求回溫 綠能領攻 電池族群強彈

綠能 (3519) 釋出太陽能矽晶圓需求回溫的消息，今 (26) 日跌深反彈直奔 12.9 元漲停價位，委買張數逾 4 千張，相關族群達能 (3686)、國碩(2406) 應聲助攻，即將三合一股價在 10 元票面附近新日光 (3576)、昱晶(3514)、昇陽光電(3561) 三檔個股漲幅擴大 5-6%，電池個股元晶 (6443)、茂迪(6244)、太極(4934) 等順勢彈升，甫除息碩禾 (3691) 上漲 2%，回到 150 元。中國新一年度太陽能補助「61」新政出爐，引發市場不理性恐慌拋售潮，矽晶圓更是重災區，這一波價格重挫，庫存大舉去化，綠能經營階層認為，近期需求量有回溫跡象，價格則是持平，這也意味著太陽能產業已有短線觸底現象。



今年大陸太陽能市場呈現衰退，太陽能業者轉向發展大陸以外的市場，布建國內模組產線，或是興建電廠擴大出口海，盼能在這一波淘汰賽存活下來，產業觸底消息傳出後，太陽能族群股價在 20 元以下中低價股，今日全線展開強彈的攻勢。