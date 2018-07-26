〈TPK法說〉Q2轉虧損終止連7季獲利 每股虧損0.56元

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (26) 日召開法說會，公布第 2 季自結營運成果，受到舊款智慧型手機產品接近產品週期尾聲影響，出貨量大幅下滑，毛利率降至 1%，季減 4.9 個百分點，本業營業虧損 8.95 億元，稅後虧損 2.27 億元，每股虧損 0.56 元，終止連 7 季獲利，上半年稅後虧損 1.59 億元，較去年同期稅後純益 9.42 億元盈轉虧，每股稅後虧損 0.39 元。

宸鴻第 2 季合併營收 177.9 億元，季減 14.7%，年減 20.6%，由於季節性因素影響，加上客戶新舊產品轉換，營收規模減少，在營業規模縮減與產能利用率下滑影響，第 2 季毛利率 1 %，年減 5.74 個百分點。

宸鴻第 2 季銷售成本當中，原料成本占營收比重由上季 76.1% 上升至 77.6%，因營業規模降低，折舊攤提費用占營收比重由第 1 季 8.3% 增加為 9.3%，人工成本由上季營收比重 6.5% 提升至 8.3%。

宸鴻第 2 季營業費用 10.7 億元，與上季 10.1 億元相當，認列外幣兌換利益約 1.9 億元，因人民幣及台幣兌美金貶值，本業轉為虧損，營業虧損 8.95 億元，稅後虧損 2.27 億元，每股虧損 0.56 元。

宸鴻上半年合併營收 401.98 億元，年減 8.26%，營業虧損 6.72 億元，稅後虧損 1.59 億元，較去年同期 9.42 億元盈轉虧，每股虧損 0.39 元。

截至 6 月底止宸鴻淨負債比率 0.05，流動比率 1.22；第 2 季 EBITDA 為 14.4 億元，第 2 季資本支出 26.1 億元，預估今年資本支出 75 億元，第 3 季將進入資本支出高峰期。