台泥增資案申報生效 綠能投資跨大步

台泥 (1101-TW) 今年啟動增資，預計募集 400 億元，包括 5 億美元海外無擔保轉換公司債、5.5 億美元海外存託憑證、現增特別股 20 億元，每股發行價 50 元等增資案已經申報生效，今 (26) 日進行除權息交易，盤中漲幅逾 5%，穩步邁向填權息。

台泥投入循環經濟領域，積極配合政府綠能政策，今年將辦理增資，主要是作為未來投資之用，鎖定綠能領域投資為主，另外，海外併購也在積極推動中，董事長張安平在今年股東會後曾透露，辦理增資將以海外存託憑證、可轉債與特別股為主，希望今年可以完成，目前在台灣進行中的投資案約有 7-8 件，同時也評估進行海外投資。

台泥在再生能源的投資上，包括彰濱風電及光電、嘉義漁電型光電等計畫都在執行中，彰濱廠區執行中的綠能合計 21.2MW，其中，地面型太陽能光電容量 14MW，預計 20 年發電 3.57 億度，預計減少 18.9 萬噸碳排放，第一階段光電 2MW 已在 6 月併聯發電，第二階段 12MW 預計明年 6 月併聯發電。

另外，彰濱陸域風電容量 7.2MW，預計 20 年發電 3.81 億度，預計減少 20.2 萬噸碳排放，第一階段預計明年 6 月完工掛表；嘉義漁電型地面型太陽能光電 37MW，預計 20 年發電 9.3 億度，預計減少 49.2 萬噸碳排放，預計明年 6 月完工掛表。

台泥 5 月稅後純益 26.14 億元，年增 144%，每股純益 0.56 元，年增 128%，逼近第 1 季獲利；第 2 季合併營收 335.94 億元，創單季歷史新高，上半年合併營收 577.74 億元，年增 25.89%，表現優於預期，法人看好獲利表現。

台泥上半年獲利看好，水泥價格及需求相對增溫，第 3 季則要看雨季情況，由於水泥庫存水位不高，價格可望維持穩定，台泥樂觀預期，大陸市場第 3 季表現將優於第 2 季，營運可望較市場預期還要好。

台泥去年度股利合計 2.5 元，包括 1.5 元現金股利，1 元股票股利，今日除權息參考價 39.65 元，早盤以 40.8 元開高，一度拉升至 42.2 元，盤中漲幅 5.29%，穩步填權息中。