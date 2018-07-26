玻纖布廠籌資兩樣情 富喬已完成 德宏則自行撤件現增案

玻纖布廠市場籌資案出現兩極化走勢，富喬 (1815-TW) 發行可轉換公司債 (CB) 募集 6 億元資金完成，在今 (26) 日掛牌交易，但德宏 (5475-TW) 原擬辦理 2 億元股本現金增資案，則已自行撤件。

德宏在去 (2017) 年營運走出谷底，全年稅後純益 1.22 億元，每股純益 0.8 元，不僅較上一年轉虧為盈，且創 6 年來最佳獲利成績；公司向金管會證期局送件擬辦理 2 億元股本現金增資案，在 6 月 19 日遭暫停申報生效後，德宏工業已主動撤回此一現金增資案。

據了解，德宏是因資金大量貸予子公司德興，狀況短期無法改善，與證期局對大同 (2371-TW) 現增案被退件原因類似，因此主動撤回現增籌資案。

德宏原送件現增案暫定每股 6 元折價發行，擬自市場籌資 1.2 億元，提用於用於改善財務結構，原預計第 3 季完成資金募集，擬將負債比降至 70% 以下。不過，德宏在日前已主動撤回此籌資申報案。

德宏目前在台灣擁有 310 台電子級玻纖布織布機，在中國大陸江蘇省蘇州擁有 480 台電子級玻纖織布機。目前則持續籌劃投資中國大陸江西的的新廠。

德宏去年轉盈，今年延續力道，第 1 季稅後純益 2869 萬元，每股純益 0.18 元，第 2 季以來出貨狀況仍穩定，目前訂單能見度維持 1 個多月以上。