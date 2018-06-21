富喬股東會通過配息0.65元 今年營運首重東莞玻纖布廠佈建

富喬 (1815) 於今日召開 2018 年股東常會，由董事長張元賓主持，會中通過承認 2017 年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及 2017 年盈餘分配案，每股配發 0.65 元現金股利。至於今年營運目標，公司強調，首重完成在中國東莞玻纖布廠之佈建，迅速達成規模產能，再以全產全銷之策略推升獲利。富喬 2017 年營收 48.12 億元，毛利 13.10 億元，毛利率 27%，稅後淨利 4.86 億元，每股淨利 1.16 元，優於 2016 年每股淨利的 1.09 元。富喬提到，2017 年之營運，一方面受惠全球玻纖紗布之短缺及價格上漲，另一方面亦由於部份高階產品取得客戶認證推升毛利與獲利，使富喬在 2017 年達到近三年最佳之獲利表現。



展望 2018 年，富喬提到，2018 至 2019 年 PCB 產業的產值，依據國際貨幣基金組織 (IMF) 推估將穩健成長近 2.5%，其中物聯網、車聯網、無人駕駛車、智慧化家庭、智慧型手機之發展持續發酵，可望帶動相關技術如 5G 通訊、人工智慧、大數據等之發展。因此富喬 2018 年營運規劃，首重完成在中國東莞玻纖布廠之佈建，迅速達成規模產能，再以全產全銷之策略推升獲利。



此外，富喬也補充，今年會加強研發及產銷更高階產品，如超細紗 BC1500、BC3000，及超薄布 1027、1017，以供應下游 CCL 廠商高階電子產品所需。至於工業級產品方面，富喬將更強化未來歐美市場之銷售服務，依據客戶之需求開發產品通過認證提升獲利。

