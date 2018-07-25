富喬CB完成募集明日掛牌 將償還借款年省千萬元利息

PCB 產業上游玻纖布廠德宏工業 (5475-TW) 、富喬 (1815-TW) 去年營運都有不錯的表現，公司並持續籌資擴充，富喬發行 6 億元無擔保可轉換公司債籌資案已完成募集，將於明 (26) 日掛牌交易，募集資金將用於償還銀行貸款，一年可省 1100 萬元利息支出。

富喬完成 6 億元可轉換公司債進行市場籌資，轉換價 18.62 元，募集資金將用於償還銀行貸款，預計 1 年節省 1100 萬元的利息支出。

在美中貿易戰爆發前，富喬董事長張元賓即看準中國高階電子材料在地化生產商機，因此決定全力在中國擴產，東莞子公司規劃擴充玻纖布新產能 180 台，並在 6 月進入試產，同時也計畫再增設 1 倍產能，最快明年第 1 季將有 360 台全新玻纖布織布機新產能開出。

去年富喬玻纖布出貨應用中，汽車占 45%，伺服器占 25%，智慧型手機占 15%，其他占 14%，隨著汽車電子化程度加深，預估汽車比重將持續增加；同時由於汽車電子「安全性」考量，富喬在玻纖布產品已開發高階產品，並送交德國認證中，預計明年可取得認證。

富喬目前在台灣有 540 台玻纖布織布機，轉投資中國大陸東莞富喬先前規劃的設置 180 台織布機，在 6 月進入試產，董事會日前決議提前倍數加大東莞廠生產規模，將增資東莞子公司 2500 萬美元，進一步再添購 180 台織布機，全部 360 台織布機最快明年第 1 季全數產能開出，可望使東莞廠營運快速達成經濟規模。

富喬去年盈餘每股擬配發 0.65 元現金股利，將於 7 月 27 日除息交易。