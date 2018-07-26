【異動股】地產板塊早盤強勁 渝開發(000514-CN)等4股漲停

今日早盤，地產板塊表現強勁，截止發稿，渝開發(000514-CN)漲停報4.91元，天津松江(600225-CN)漲停報3.14元，海航投資(000616-CN)漲停報3.39元，津濱發展(000897-CN)漲停報2.57元，京能置業(600791-CN)、南國置業(002305-CN)漲逾5%，大龍地產(600159-CN)、南山控股(002314-CN)、海泰發展(600082-CN)、美好置業(000667-CN)等據均上漲近4%。

消息面上，國開行明確總行併非上收審批權限，穩定市場預期上週，國開行表示棚改貸款合同審批權限目前沒有任何調整變化，穩定市場預期。而地方層面，北京通過公租房和共有產權房對人才給予支持，其中公租房隻租不售，共有產權房限售5年。同時，普洱出台四限政策，對中心城區外地戶籍居民限購1套，繳納12個月社保後可購2套。據Wind、CRIC主要城市房管局公佈成交面積數據，7月前19天，40城新房成交同比上漲15.8%，分線來看，4大一線、13個二線、23個三四線同比分别上漲17.0%、9.9%和26.0%。推盤方面，7月前19天14城市商品房推盤同比上漲39.5%，增速繼續擴大。

流動性及信貸環境或雙修復，板塊下行壓力減小上週無論是銀保監會召開會議強調分類施策、摒棄“一刀切”的簡單做法，還是資管新規細則突出過渡期彈性，均從側面反映出信貸政策有積極調整的迹象(實際上，6月份新增人民幣貸款數據已經有所反應，單月同比增長近20%，增速上行明顯)。

中原地產首席分析師張大偉表示，以2015年6月作為本輪樓市爆發的起點，截至2018年6月，本輪房地產市場上漲週期已有37個月，刷新了中國房地產歷史上漲週期最長紀錄。業内人士表示，受政策邊際效應持續遞減的影響，2018年上半年，市場有所反彈。

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