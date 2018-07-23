〈財報搶先看〉 本週美科技股重磅財報：谷歌、臉書、推特

本週將繼續第 2 季的財報季，在上週的金融業大致公布完畢後，這週將會主要專注於科技股，其中最引人注目的即為，谷歌、臉書、推特，谷歌 (GOOGL-US) 將於週一 (23 日) 盤後報財報、臉書 (FB-US) 將於週三 (25 日)、而推特 (TWTR-US) 將於週五 (27 日) 盤前公布。

在過去 12 個月內，這 3 間科技公司股價都大幅成長，谷歌近一年來股價共上漲 21%、同期臉書漲幅為 28%、而推特則是成長 116%。

推特股價日線趨勢圖

谷歌財報前瞻：

谷歌的母公司，Alphabet 將在週一市場收盤後公布第 2 季度財報，谷歌第 1 季度營收年增率高達 26%，而投資人將在第 2 季度尋求更強勁的增速。分析師平均預計，谷歌的第 2 季度收入年增有望達 24%。

對於谷歌的每股純益 EPS，分析師預計 9.59 美元比去年同期的 8.90 美元有所上調。

投資人應密切關注谷歌的其他業務，其中包括來自雲端、硬件、和 Android App 商店的收入等。雖然該部門僅佔第 1 季度收入的 14%，但在此期間其強勁的 36% 年增意味著它未來將在谷歌整體營收內佔一塊重要的角色。

臉書財報前瞻：

臉書方面，分析師預計 Q2 營收將年增率將達到 44%，而 2018 年第 1 季營收臉書也是以 49% 的年增率成長。

市場分析師指出，臉書最大的問題其實是每股純益 (EPS) 將能夠增加多少，而不是營收的問題。分析師預估，隨著臉書全年運營支出增加 50% 至 60%，每股純益增長可能在第 2 季度減速。

分析師平均預期臉書第 2 季 EPS 年增率將落在 30%，低於第 1 季度的 63%。

推特財報前瞻：

再次獲利的推特方面，第 1 季營收年增率為 21%，較去年第四季的 2% 估計將出現大規模增長；而更令人印象深刻的是，推特已從 2017 年第 1 季度的淨虧損 6200 萬美元，至 2018 年第 1 季為止，轉虧為盈斬獲 6100 萬美元的獲利。

對於推特的第 2 季表現，分析師一致預計營收年增率將達 21%，非 GAAP 每股純益為 0.17 美元，高於去年同期非 GAAP 每股純益 0.08 美元。

本次推特的第二季財報，推特投資人希望確定日常活躍的用戶成長數，雖然該公司已連續 6 個季度的日常活躍用戶年增率達到雙位數，但關鍵指標在過去 3 個季度是出現放緩。

推特的每日活躍用戶在第 1 季年增率為 10%，低於 2017 年第 3 季度的 14%。而如果用戶增長持續減速，投資人即該警惕推特未來的成長風險ˋ。