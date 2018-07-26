【大慶證券】盤前分析－美歐會面氣氛樂觀 有助台股挑戰11000點關卡



◆盤勢分析

美股開低走高，尾盤急拉，四大指數皆上揚，科技股漲幅領先，貿易戰部分，川普總統與歐盟主席榮克會晤，歐盟同意進口更多美國黃豆，並降低工業產品關稅，氣氛比市場預期的樂觀，也讓貿易戰緊張情勢趨緩，尾盤在福特汽車、蘋果、亞馬遜… 等重量級個股急拉帶動下，美股持續走高，有助全球股市投資人短期信心，不過，從美國政府補貼農民的政策看來，已經做好打長期貿易戰的準備，投資人仍須留意系統性風險。

台股大盤昨日在台積電短線漲多休息，鴻海填息行情不如預期反貼息的情況下，遲遲無法站上 11000 點整數關卡，終場台股大盤下跌 29.6 點，跌幅 0.27% 收在 10965 點，成交量 1224 億元，技術面來看，大盤日 KD 指標仍在高檔鈍化，指數持續偏多看待，就等台積電及鴻海表態，11000 點的心理關卡才有機會被站上。櫃買指數連續兩天收紅，尤其櫃買指標股世界先進受惠功率半導體市況熱絡，晶圓代工接單暢旺，股價持續創高，拉抬櫃買指數打出第二支腳，環球晶以及中美晶股價也落底反彈，再加上穩懋跌停打開，並爆出天量，研判穩懋短線低點不遠，有助櫃買指數走高，因此近期內資主導的中小型人氣股是盤面重點。

重點族群，昨日表現最為亮眼的莫過於比特幣概念股以及被動元件，比特幣持續漲價，近一個月漲幅逾 4 成，價格飆逾 8300 美元，距離挖礦廠的挖礦成本 8400 元僅一步之遙，一旦比特幣持續漲價，下半年挖礦顯示卡及 ASIC 挖礦晶片可望再啟動新一波拉貨潮，激勵撼訊、映泰、技嘉的股價走高，除了挖礦之外，同時具備挖礦及電競題材的微星漲多小回，但投信連續買超帶動下，也有機會表態。被動元件受到下半年再度漲價的利多，加上太陽誘電可能私募華新科的題材帶動下，國巨及華新再啟攻勢，帶動被動元件族群轉強，除了被動元件之外，華新科也帶動華新集團股票漲勢，包括華新、瀚宇博… 等表現都相當強勁，因此目前盤面上仍是中小型股較有表現，短線人氣聚焦在蘋果手機、比特幣、電競、被動元件、矽晶圓、光學鏡頭… 等族群。

