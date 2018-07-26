〈財報〉PaypalQ2繳出好成績 但意外下調Q3展望

金融科技巨頭 PayPal 週三 (25 日) 公布第二季財報，每股純益達 0.58 美元，營收為 38.6 億美元，無論是獲利與營收皆優於華爾街預測，然而, 該公司下調第三季營收展望，盤後股價應聲下跌 6%。

PayPal(PYPL-US) 週三 (25 日) 盤中一度漲至 92.35，創下歷史高點，收盤小跌 0.04%，以每股 91.37 美元作收，今年為止股價已增漲 24%。

PayPal 昨 (25 日) 日下調第三季營收展望，盤後股價應聲下跌 6%。

由於第三季營收展望未達華爾街先前預期，盤後股價下跌 6%，來到每股 86.55 美元。

PayPal Q2 實際財報與華爾街預期

每股純益: 0.58 美元 VS.0.57 美元 (優於湯森路透)

營收: 38.6 億美元 VS.38.1 億 (優於湯森路透)

PayPal 第二季財報優於華爾街預期，營收為 38.6 億，年增 23%，淨收入達 7.03 億美元。

儘管 PayPal 第三季獲利與華爾街預估相同，調整後每股純益介於 0.53-0.55 美元，但卻下修第三季營收展望，比湯森路透原先預估第三季營收為 3.71 億美元還低，營收介於 36.2-36.7 億美元。

市場人士認為，近期接二連三的收購與庫藏股計畫是第三季營收下調的主因。

PayPal 週三 (25 日) 發布財報時公告，董事會已經批准 100 億美元的庫藏股回購計畫。

PayPal 執行長 Dan Schulmanuv。(圖：AFP)

PayPal 執行長 Dan Schulmanuv 先前稱，該集團擁有穩健的資產負債表，PayPal 每年將準備 30 億美元用於收購公司。

在今年 5 月底至 6 月，PayPal 累計將近 28 億美元連續收購了 4 間公司，包括瑞典金融科技公司 iZettle、PayPal 收購人工智智慧零售預測公司 Jetlore、支付公司 Hyperwallet 和反詐欺風險管理平台 Simility 。

由於獲利可期，PayPal 上調了全年預測，調整後全年每股純益為 2.32-2.35 美元，年營收將介於 153-155 億美元，原先預估值上調了 1%。

知名避險基金經理人 Daniel Loeb 透露，他在第二季新增了 PayPal 的避險基金部位，預計一年半內股價將漲至 125 美元。

Loeb 在給客戶的一封郵件中表示，PayPal 與其他同類網路服務平台 (Netflix 和 Amazon) 存在相同之處，市占率高且不斷提升、未開發的定價能力與潛在的龐大利潤。