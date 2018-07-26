圖解Facebook財報 歐洲用戶首現負增長

美國五大科技巨頭之一的 Facebook 今收盤後公布了其 2018 年第二季財報。根據披露的財報數據顯示：

活躍用戶：日活用戶 14.7 億，月活用戶 22.3 億，均年增率增長 11%。此前華爾街預期日活用戶 14.9 億，月活用戶 22.5 億，小幅不及預期。

數據來源：公司財報

從區域來看，公司在北美的日活用戶與上季度持平，均為 1.85 億，但在歐洲卻出現了 300 萬的減少，從 2.82 億降至 2.79 億，在亞太和其它地區保持增長。

數據來源：公司財報

北美和歐洲的月活用戶增長陷入停滯，其中歐洲月活用戶減少 100 萬，為 Facebook 在該地區歷史上首次下滑。

營業收入：132.3 億美元，年增率增長 42%，華爾街預期為 133 億美元，小幅低於市場預期，年增率增速創 12 個月以來新低。

數據來源：公司財報，見智整理

凈利潤：51.06 億美元，年增率增長 31%，環比第一季增長 2%，第一季年增率增幅 63%；稀釋後每股收益 EPS 為 1.74 美元，小幅高於市場預期 0.02 美元。

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廣告業務收入：130.38 億美元，年增率增長 42%，環比第一季增長 10.5%，第一季年增率增長 50%。

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整體而言，Facebook 財報與此前華爾街的預期差距不大，在財報公布後的電話會議上，Facebook CEO 扎克伯格稱：

今年下半年公司整體營收增長將進一步收窄，第三和第第四季增長將出現高個位數的降幅，未來數年，預計營業利潤率將介於 30-39 個百分點的中部區域。

市場關注的焦點在於泄密醜聞引發的後續連鎖反應對其用戶數的影響，對此 Facebook 首席營運官謝麗爾 · 桑德伯格（Sheryl Sandberg）在與分析師的電話會議上表示：

GDPR（歐盟通用數據保護條例）尚未對廣告收入產生重大影響，但我們也認識到本季度尚未完全推出，後續可能存在更多風險。

Facebook 股價最終以 217.5 美元收盤，上漲 1.32%，並創出歷史新高。此前 Canaccord Genuity 分析師邁克爾格雷厄姆認為：

Facebook 的開支可能並不像擔心的那樣糟糕。我們認為公司很有可能以低於預期的方式結束當年的增長開支。雖然廣告負載應該適中，但我們認為 Instagram 的定價和貢獻可以彌補。即使股價節節攀升，考慮到公司利潤持續增長和較低的負債率，目前 Facebook 股價並沒有泡沫。

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此前市場出現過相對樂觀的聲音。根據 eMarketer 首席分析師 Debra Aho Williamson 的觀點：

即使 MAU 和 DAU 出現走弱， Facebook 的社交平台已經做得非常出色，完全離開 Facebook 是非常困難的。也許人們會分享更少的內容或者對他們分享的內容更加謹慎，但我們相信它仍然是許多人非常重要的平台。

Forrester 的消費者研究也顯示：

雖然人們知道 Facebook 的數據問題，但大多數人都沒有修改他們的使用模式。他們還發現品牌商仍然希望通過他們的廣告吸引大眾，而 Facebook 是最好的平台之一。