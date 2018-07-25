〈鉅亨觀點〉交易員不說的熱浪套利 看黃豆油作多WTI？

近期全球北半球再度遭遇了熱浪侵襲，無論是亞洲地區的日本、韓國等地，甚至是美國、歐洲等西方國家都相同遭遇熱浪洗禮，北極圈氣溫甚至傳出升破攝氏 30 度，美國西南部也傳出高達攝氏 52 度 的高溫，市場分析，酷暑高溫估計將嚴重壓縮北半球的農業產量。

受貿易戰關稅的影響，近期農產品三雄「黃小玉」價格表現不一，「黃小玉」中又以小麥表現最為強勁，累計近 2 個月以來，小麥漲幅已達 5.61%，而黃豆則是受到貿易戰所打壓，價格是一路破底，但展望未來黃豆後市，黃豆價格似乎越來越有基本面支撐。

黃：美小麥期貨價格 綠：美黃豆期貨價格 圖片來源：investing.com

由於傳統在夏季熱浪的侵襲中，對黃豆產量的衝擊往往最大，而黃豆價格目前並未反應熱浪帶來的價格上漲壓力，主要即是因為美中貿易戰問題，中國對美國黃豆課徵 25% 關稅，進而壓低了美國黃豆價格。

據 CME 最新 7 月 12 日數據顯示，目前美國黃豆產量已下修至 4310 百萬蒲式耳，與今年年初產量近 4400 百萬蒲式耳相比，出現顯著下修，再考量到北半球熱浪正衝擊農產品產量基本面，短線上黃豆價格或將出現反彈契機，並且若貿易戰的政治情緒能夠出現緩解，那麼黃豆即可能跟隨小麥，出現補漲行情。

美黃豆產量走勢圖 圖片來源：CME

值得注意的是，投資人除了關注黃豆以外，黃豆油價格也是相當值得關注的指標之一，因從期權市場來看，黃豆油長年以來即是紐約輕原油 (WTI) 的領先指標。

如下圖所示，統計自 2005 年至今，黃豆油多次成為 WTI 價格的風向指標，如近期幾次經驗：

2016 年 12 月底，黃豆油來到每磅 37 美分高點之後，轉頭大跌至 2017 年 4 月中旬低點每磅 31 美分，同期間 WTI 即在 2017 年 3 月初每桶 54 美元起跌，一路跌至 2017 年 6 月下旬的每桶 43 美元。

2017 年 11 月上旬，黃豆油每磅價格來到 35.4 美分之高點，隨後下跌 10%，原油價格也在兩個半月之後見頂，隨後走跌。

2013 年的經驗是最為顯著，黃豆油自 2013 年 2 月份每磅 48 美分起跌之後，原油價格隨後也在 2013 年 8 月見高點，隨後油價一路破底至歷史低點每桶 26 美元。

K 線：美黃豆油期貨價格 紫：WTI 油價 圖片來源：investing.com

而目前黃豆油價格仍在低檔，或許預示著未來 WTI 仍有補跌空間，但是考量到北半球熱浪的強勁襲擊，黃豆產量很可能在未來進一步縮減，引動黃豆、黃豆油價格上揚，故國際油價很可能在出現走低之後，再落後跟隨黃豆油價格出現一波反攻行情。