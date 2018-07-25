【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

週三重量級權值股鴻海除息首日貼息對市場信心造成影響，加權指數開盤小幅開低後便持續於盤下震盪，被動元件族群維持強勢，而砷化鎵大廠穩懋跌停拖累族群持續弱勢，整體權值股跌多漲少，大盤因此難有表現，止步 11000 點前；籌碼方面，外資期現貨合計買超 45.14 億。

《國際金融市場焦點分析》

上証指數在連續三日大漲後，今日量能明顯出現回落，前期領漲的水泥、建材以及白酒等類股出現回調，僅水泥及醫療板塊大漲，支撐指數於午前回到平盤之上，不過午後原本強勢的創業板也遭壓回，滬指因此持續於盤下圍繞 2900 點震盪直到收盤；受到隔夜美盤上漲激勵，今日恆生指數早盤便在石油類股大漲下跳空開高，中資銀行及保險股維持近期強勢，助指數於午後擴大漲幅站上 28900

《國際商品市場焦點分析》

中國預計提高政府支出的計劃將使全球原油保持強勁需求，加上昨日晚間伊朗外交部發言人 Bahram Qassemi 表示，若美國試圖封鎖伊朗原油出口，伊朗將祭出「同等力道反擊」，使得市場擔憂原油供給將減少影響，推動 WTI 原油期貨及布蘭特原油期貨同步上漲；農產品市場部分，美國宣佈為因應中美貿易摩擦，美國農業部宣佈 120 億美元補助計畫，推動黃豆期貨收高。

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