〈房產〉科技應用加速導入房仲業 東森房屋也將採空拍、VR服務

台灣專長的科技應用也融入生活服務中，房仲業陸續導入 APP、空拍影像及目前最夯的虛擬實境 (VR)、擴充實境 (AR) 等，連鎖房仲東森房屋董事長王應傑今 (25) 日表示，今年起將再以空拍機、VR 實境看屋科技搭配即時行銷資訊，強化智慧創新服務。

王應傑指出，東森房屋除積極海內外擴點與徵才，還要穩住 235 家門市，家家要賺錢的目標，預計今年底前海內外將再積極拓展 40 個據點，總目標達 275 家。其中包括馬來西亞靠近新加坡的新山地區將再拓新辦事處，8 月則將再前進越南胡志明市第二郡拓展據點；另外在中國大陸崑山城東將開發第二家店「中航城特許店」。

東森房屋利用新科技來強化智慧創新服務，主要策略是「土地用空拍，房屋用 VR」；東森房屋高雄路竹美美加盟店店東林峻央指出，用空拍機來拍攝土地和農舍物件，讓消費者對土地有更多想像與了解，而不是只站在馬路邊看著一堆雜草描繪未來。東森房屋透露，使用空拍機拍攝土地和農舍後，讓店頭委售量翻 3 倍，成交也大增 2 倍，未來空拍技術也將擴及桃園、宜蘭、花東、高雄等地的店頭。

林峻央並指出，去年台灣農地交易金額達 95 億元，透過無人機空拍技術，將可以有效媒合供需雙方的需求。

東森房屋並宣布與僑馥建經合作，在東森房屋官網物件頁新增「精準行銷」功能。