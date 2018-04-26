加速老屋重建 土銀4月再核貸北市大同區危老重建案

配合政府推動危險及老舊建築物加速重建政策，土地銀行今 (26) 日表示，繼去 (2017) 年 12 月在新北市永和區、今年 3 月高雄區核貸危老融資案後，今年 4 月再度成功核貸台北市的危老重建案; 此外，為了加速危老宅重建，土銀、一銀和臺銀均有推出「都市危險及老舊建築物加速重建優惠貸款」，最高可全額貸款。

土地銀行表示，自去年 8 月推出辦理危險及老舊建築物加速重建貸款要點後，同年 12 月在新北市永和區、今年 3 月在高雄地區核貸危老融資案，而 4 月再度成功核貸台北市的危老重建案。

土地銀行指出，本案重建範圍位於台北市大同區，大同區是台北市早期商業核心地區，隨著都市空間及商業重心轉移，面臨房屋老舊窳陋、公共環境品質不佳等問題，台北市政府也將其納入都市再生計畫。

此外，配合政府推動危險及老舊建築物加速重建政策，包括第一銀行、土地銀行、臺灣銀行等，都推出「都市危險及老舊建築物加速重建優惠貸款」，只要屋齡逾 30 年，或經政府指定的評估機構認定為危險建物者，都可以申請優惠貸款，最高可全額貸款。

其中，臺灣銀行的方案是，一般民眾居住的 30 年以上老屋也可申請，借款人所需興建工程資金，最高可全額貸款，貸款期間最長 5 年，最低可享 2.3% 優惠利率；土銀全額貸款期限同樣最長 5 年，若有擔保品，可以有 2.2% 左右優惠利率。

一銀則是屋齡 30 年以上且無電梯，且地主 100% 同意重建的人，並符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」或「新北市政府簡易都更」條件，一般老舊建築物都可向一銀申請貸款。

近期成功與一銀貸款重建的案例包括水源路四五期整宅案都更，此案為近 50 年屋齡，都更後每戶室內有 30 坪，外加一個停車位，預計今年上半年即可完工入住。