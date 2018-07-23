小心「史上罕見的後果」 川普要伊朗總統別再威脅美國

美國將對伊朗實施制裁，限制其原油出口，伊朗總統 Hassan Rouhani 極為不滿，警告美國總統川普，「勿玩弄獅子尾巴」；川普則透過推特回嗆，要 Rouhani 別再威脅美國，否則恐面臨「史上罕見的後果」。

美國原呼籲世界各國，於 11 月 4 日前，停止從伊朗進口原油，盼藉此讓伊朗石油出口量「歸零」；但之後立場略有鬆動，稱可能將部份高度依賴伊朗原油的國家，列為豁免。

伊朗總統 Rouhani 日前對川普示警，若伊朗原油無法出口，伊朗會考慮封鎖荷莫茲海峽，讓沙烏地阿拉伯、科威特等國的石油，「通通出不了波斯灣」；此外，Rouhani 也拒絕和美國重談核協議，還警告川普，「勿玩弄獅子尾巴」，否則後果會很慘烈。

伊朗最高精神領袖 Ayatollah Ali Khamenei 也對 Rouhani 的主張，表達支持。

川普不甘示弱，於美東時間 7 月 22 日深夜，在推特發文回嗆，還特地使用大寫，要伊朗「別再威脅美國」，否則 Rouhani 將承擔「史上罕見的後果」。

川普還強調，美國不再是「能忍受你 (Rouhani) 瘋狂、暴力言論的國家，給我小心點！」

川普於推特發文，對 Rouhani 嗆聲。(圖：翻攝自川普推特)

台北時間週一 (23 日) 下午 3 點 08 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.19%，至每桶 72.93 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.31%，至每桶 68.05 美元。