〈臉書搶攻中國〉臉書要做創業加速器 鎖定中國廣告市場

臉書真的到中國了！

最新消息指出臉書已在中國設立子公司，主要以創新中心形式，媒體報導，臉書計畫在中國做創業加速器，主要目標是中國廣告市場。

臉書確定已在杭州成立全資子公司「臉書科技 (杭州) 有限公司」，發言人表示，有意在浙江成立創新公司，以支持中國的開發、創新人士與新創公司，將著重於培訓與研討會，幫助相關開發人士與企業家創新和成長。

目前臉書在中國的創新中心會先以加速器的形式呈現，與扶持中國企業進軍海外市場相關，但不排除後面增設其他業務，只是目前阻力都比較大。至於目前創新中心具體落在浙江哪裡還沒定，據了解先前蕭山是選項之一。

臉書對於進軍中國市場一直有深厚興趣，目前進軍中國方式也和谷歌的中國業務有相似之處，主要目標都是中國廣告市場。

儘管臉書持續遭中國官方封鎖，但看不到不代表沒商機。外媒報導，先前市場研究機構 Pivotal Research 指出，臉書有 10% 的廣告營收來自中國，預估今年中國將貢獻 50 億美元的營收。這也是為何臉書儘管在中國市場頻頻遭到管制與打壓，仍積極不懈的主要原因。

Pivotal Research 研究員 Brian Wieser 指出，儘管臉書並非中國民眾常用的社交平台，只有少數民眾會翻牆使用，但很多中國廣告主有海外擴張需求，例如華韋、小米、阿里巴巴、京東等積極在海外攻城掠地，自然願意花錢在擁有 22 億月活躍用戶的臉書上投放廣告。

如今，臉書在中國子公司的成立代表終於在中國市場取得一定進展。但外界最關注的問題，還是在於臉書是否會在中國運營自家主營產品。隨著臉書社交網路應用用戶增長趨緩，中國市場自然被視為下一個挖寶之地。

問題在於，騰訊已在中國建起社交王國，對臉書來說，未來可開拓的空間或許較為有限，消息人士表示，臉書暫時不會在中國做社交，但這不等於不想。