美股不怕不怕 分析師：S&P500可能在財報季結束前 再寫新高

受到 Alphabet 財報強勁的激勵，週二 (24 日) S&P500 指數上漲 13.42 點至 2820.40 點，站上歷史次高點，華爾街分析師表示，S&P 500 可能在財報季結束前創下歷史新高，下半年的 S&P 500 將反彈至 2900，甚至是 3000 皆不讓人意外。

受到 Alphabet 財報強勁的激勵，今 (24 日) 日 S&P500 指數平均收高 13.42，至 2820.40 點，站上歷史相對高點，累計今年已經上漲了 5.5%。S&P500 指數 52 週內創下 32 個新高點，4 個新低點。

S&P500 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

John Hancock Investments 資本市場研究負責人 Emily Roland 表示，投資人正回歸基本面考量，從財報的角度來進行投資，所以我們看到了部分指數回溫。

週二 (24 日) 美股四大指數：

道瓊工業平均指數收高 197.65 點或 0.79% 至 25241.94。

Nasdaq 指數收低 1.10 點或 0.01% 至 7840.77。

S&P 500 指數收高 13.42 點或 0.48% 至 2820.40。

費城半導體指數收低 14.80 點或 1.09% 至 1346.58。

隨著 S&P500 指數接近 1 月份的歷史高位，OptionPit 網站創辦人 Mark Sebastian 於 CNBC 節目受訪時談到，看好財報結束前，S&P500 指數將會創歷史新高，並就波動率指數 VIX 來解析他的看法。

技術面來看，波動率指數 VIX (即恐慌指數) 會追蹤 S&P500 指數未來 30 天的隱含波動率，被視為 S&P500 指數後市的指標。一般來說，VIX 指數越高，表示後市股價波動會更劇烈。

VIX 指數近期波動圖。(圖：investing 網站)

Sebastian 研判，S&P 500 可能在第二季財報結束前創下歷史新高，下半年的 S&P 500 將反彈至 2900，甚至是 3000 皆有可能。

OptionPit.com 的創辦人 Mark Sebastian 觀察道，1 月份時，指數交易處於不安的格局，S&P 500 指數飆漲，在 1 月 26 日更漲到歷史新高 2829.99，然而 VIX 指數卻也異常飆高，讓投資人感到不安，導致 2 月初引發市場競相拋售股票。

Sebastian 認為，1 月狀況應該不會重演。6 月 27 日以來，S&P 500 指數上漲近 5%，而 VIX 指數卻從 18 下跌至 12。這是一個牛市看漲的跡象。即使股市走升，交易員也不會買進賣權的避險，因為他們期望波動性降低。

Sebastian 並補充道，以財報季來說，股價的變動性一般會更加不穩定，所以 VIX 指數下降是很反常的，投資人不一定需要擔心。

他更提出追蹤 VIX 本身波動性的 VVIX 指數目前維持在 100 左右，若 VIX 持續走低，VVIX 沒有下降，就能預期 S&P500 指數會有所變動，目前來看 VVIX 和 VIX 皆是看好牛市的走勢。

上：VIX 指數 下：VVIX 指數 翻攝：CNBC

今 (24 日) 日美國各交易所的成交量總計為 65.7 億股，而過去 20 個交易日平均日交易量為 61 億股。