〈財報〉電信價格戰失利 AT&T財報不如預期

美國電信巨頭 AT&T(T-US) 即將在週二 (24 日) 盤後宣布第二季財報，儘管每股純益和全年獲利上調，營收表現卻不如預期，盤後股價一度下跌 2%。AT&T 承諾未來將提高 HBO 投資，打造電視、電影和手機通訊王國。

AT&T 盤後宣布第二季財報，每股純益為 0.91 美元，營收達 389.9 億美元，不如原先預期的 393.9 億美元，營收表現卻不如預期，盤後股價一度下跌 2%，來到每股 31.12 美元。

AT&T 營收不如預期，週二盤後股價重跌。(圖：google)

AT&T 第二季財報如下：

每股純益：0.91 美元 VS. 0.85 美元 (優於預期)

營收：389.9 億美元 VS. 393.9 億美元 (不如預期)

後付 (postpaid) 電話訂戶：全美地區新增 73000 戶

有線電視訂戶下降 26.2 萬；DirecTV Now 網路串流影音訂戶 34.2 萬

AT&T 考量到 WarnerMedia (前時代華納）的新業務，將全年每股收益上調至 3.50 美元，優於華爾街原先預估的 3.40 美元。

第二季客戶持續轉向使用成本更便宜的網路串流影音，有線電視訂戶下降 26.2 萬，DirecTV Now 網路串流影音訂戶 34.2 萬，旗下 DirecTV Now 串流媒體服務持續抵銷有線電視客層的流失。

後付 (postpaid) 電話訂戶方面，AT＆T (T-US) 和另一家美國電信巨頭 Verizon (VZ-US) 一樣，市占率因對手大打價格戰而失利。

AT&T 自 6 月中以 850 億美元併購時代華納 (Time Warner)。(圖：AFP)

AT＆T 將新成立的華納媒體事業部 (前時代華納) 在第二季財報中獨立出來。截至 6 月 30 日的 16 天期間，WarnerMedia 貢獻 13 億美元的營收和 8.24 億美元的運營支出。WarnerMedia 旗下包含有線電視頻道，如 CNN、HBO 和華納兄弟片場。

在 AT&T 與投資者召開電話會議中，該公司透露將如何打造未來超級媒體的戰略願景。AT&T 執行長 Randall Stephenson 表示，我們現在已擁有現代媒體公司所需的一切關健要素，初期將致力於提供優質媒體內容。

早前各界揣測 HBO 將會變得更像 Netflix。華納媒體事業部執行長 John Stankey 也在該會議中澄清，我們並未限定未來發展的走向。

Stankey 談到，目前有大量的高優質計劃正在進行，在今年預定時程中提供更多的 HBO 體驗。他沒有透露 AT＆T 具體將投入多少資金至 HBO。

儘管每股純益和全年獲利上調，華爾街仍不為所動，New Street Research 分析師 Jonathan Chaplin 表示，這些數據令人意外，但我們原先預期的數字就偏低。部分業務表現好並不代表這間公司就是真的不錯。

AT&T(T-US) 自 6 月中以 850 億美元併購時代華納 (Time Warner)， 儼然已成為全球超級媒體。然而，目前總計有逾 1800 億美元的龐大負債，也讓第二季的營收不如預期，持續巨額的營運支出也引發投資人對 AT&T 未來獲利的疑慮。