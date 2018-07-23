〈每日外資外匯觀點〉川普推文干擾 一面倒看衰美元短期表現

美國總統川普上周五發表推文指責強勢美元削減美國的貿易競爭力，並質疑美國升息策略，受此衝擊，彭博美元即期指數一度下跌 0.8%，創下四個月來最大跌幅。

Kitco Metals inc. 全球貿易總監 Peter Hug 解讀川普推文，認為可能形成新政策的開始，引導壓低美元，以降低美國商品價格，並抵消與貿易夥伴間互惠關稅造成的損害。

摩根大通經濟學家 Michael Feroli 認為，根據其對聯準會鮑威爾的了解，川普的說法幾乎不可能影響他的想法，甚至在向總統屈服的鐘擺搖盪下，反而可能讓 FOMC 成員在做出利率決策時偏向鷹派。

RBC 資本市場的分析師 Adam Cole 也認為，聯準會屈服於政治壓力的可能微乎其微。

川普此番言論可能限制美元強勢

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 北美外匯策略主管 Daniel Katzive 表示，川普有關中國和歐盟操縱匯率的推文將會限制美元的強勢；而荷蘭國際集團 (ING) 策略師團隊同樣認為，川普此番言論很可能讓市場對美國政府的美元政策再度出現不確定性，並阻止資金流入美元資產。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 預期，美元在未來幾週內來自美國和 G10 經濟體的經濟數據意外可能會讓美元貶值。

從技術面來看， 美元指數短期觸頂風險已經大幅增加，大華集團 (UOB Group) 分析師表示，儘管美元指數不排除進一步升向 95.53，但除非明顯突破 95.75，否則將回測 93.40-93.60 支撐。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 也撰文指出，美元指數一直未能突破強勁阻力 95.55，受到川普言論的干擾，美元短期似乎將進一步走軟。