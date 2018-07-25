台股盤中—鴻海除息首日陷貼息窘境 萬一前多頭觀望震盪

台股今 (25) 日受權值股台積電表現不振，加上鴻海除息首日貼息，中信金與富邦金等金融股雖力挺多方，但仍難敵調節賣方，指數開低震盪，萬一關卡前橫盤整理，力守 5 日線，預估今日成交量為 1200 億元。

台股今日受到鴻海除息影響，早盤下挫 37.73 點，以 10957.66 點開出，盤中最低來到 10956 點，最高來到 10992.29 點；櫃買市場則以 149.68 點開出，早盤急拉下挫至低點 149.63 點後，隨即翻紅走揚震盪，盤中最高來到 150.49 點。

蘋概三雄部分，台積電今日開低震盪，開盤一度下挫 2 元，盤中平盤附近震盪；大立光早盤開低後翻紅，力守五日線，盤中站上 5200 元；鴻海今日除息，股價卻開低陷貼息窘境，盤中下挫約 0.12%、來到 83.1 元。

受惠比特幣價格回穩走揚，挖礦需求可望回溫，加上繪圖晶片大廠 NVIDIA 新款 GPU 將上市，主機板與顯卡概念股今日逆勢走揚，技嘉早盤爆量跳空開高，股價大漲逾 6%，站上五日均線；撼訊則是早盤上揚後一路走高，盤中直攻漲停價 151 元；映泰與華擎也大漲超過 8%。

技嘉相關權證。資料來源：鉅亨網整理

被動元件族群也在國巨走揚領軍下開紅，國巨今日成功站回 900 元關卡，華新科也隨之走揚，上漲超過 1.4%，禾伸堂大漲超過 3%，日電貿也小漲約 0.4%。

以族群來看，電纜族群最為強勢，上漲逾 3.9%，其次為機電與電零族群，表現最為弱勢的為百貨、電通類股；櫃買市場以其電及遊戲族群最強勢，表現最弱勢的為觀光與半導體族群。

法人指出，大盤指數技術指標進入超買過熱區，台股萬一關卡近關情怯，短線恐修正整理，不過，若台積電能維持在 230 至 240 元，代表大盤仍是走在多頭趨勢，中多格局未改變；目前以個股表現為主，可留意具業績題材或半年報預期表現亮眼的個股。