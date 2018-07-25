〈和大接單捷報〉三大利多加持 全年營收、獲利創高可期

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 傳拿下五項特斯拉以外的電動車專案訂單，第 4 季將開始出貨，隨著 Model 3 的四驅版本開放預訂，和大供應減速齒輪零件，出貨動能將進一步拉升，法人樂觀看待，和大下半年成長動能較上半年強勁，全年營收續創高可期，且新台幣走貶，獲利表現也可望同創新高。

和大總經理陳俊智證實，最新取得 5 項非特斯拉的電動車專案訂單，是來自歐洲、中國和美國的客戶，同時，也持續與歐洲、日本的電動車業者和一階供應商接洽中，為後市持續增添成長新動能。

另一方面，特斯拉 Model 3 的四驅版本開放預訂，有望下半年開始供貨，對於供應減速齒輪零件的和大而言，出貨力道將進一步增強。

和大董事長沈國榮日前曾指出，目前美國主要車廠包括通用、福特和克萊斯勒皆已加入發展電動車行列，也和德國 BMW 接洽中，樂觀期待後市在歐美地區將持續增加出貨量，且客戶將更分散。

除了業績成長動能無虞，沈國榮說，去年的匯損壓力重，今年應不會更差，只要新台幣在 30 元價位以上，就不會有匯損發生。

從目前匯率來看，隨著美元偏強、人民幣偏弱，新台幣短線無太大強彈機會，使出口廠商匯損壓力大幅緩解，下半年匯兌收益有望強化獲利表現。

和大上半年合併營收續創同期新高達 35.72 億元，年增 6.76%，隨著新產線投產加上良率提升，法人預期，和大今年營收成長可望達 15%，成長動能更集中在下半年。

另一方面，可觀察到，即便去年和大面臨強大匯損壓力，全年獲利仍創新高，因此，隨著營收持續走強，法人認為，今年和大獲利有望持續同步創高。

另外，和大已重申沒有要退款特斯拉一事，沈國榮已回應，和大到目前為止從未接獲特斯拉要求退回已花費部分款項的訊息，即便有也絕對不會退錢，降價談判和退款是兩碼子的事。