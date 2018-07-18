中經院連4次上修台GDP預估 下半年成長主要靠內需投資

中華經濟研究院今 (18) 日發布最新經濟預測，估台灣今年經濟成長率 (GDP)2.48%，為連續第 4 度上修，但本此僅較上次預估值微幅上調 0.01 個百分點，中經院指出，下半年經濟成長力道恐走緩，合計 GDP 成長幅度不到 2%，僅 1.97%，主要靠內需挹注，其中投資占多數，消費部分由於年改影響陣痛期恐拉長。

中經院指出，上半年全球經濟成長雖有貿易保護雜音，但仍穩健走升，使我國經濟持續維持 3% 的成長力道，然而，下半年干擾因素增多，對外有全球貿易成長因美中貿易爭端呈現雜音，內部又有國內需求盤整。

也就是說，在比較基期偏高情形下，中經院預期下半年經濟成長力道將呈走緩情勢。

其中，第 3 季 GDP 約 2.05%，而第 4 季可能落於 2% 以下，併計下半年成長幅度約 1.97%，較去年同期的 3.03% 差距 1.06 個百分點。

除成長幅度差異外，中經院說明，上下半年成長模式也將不同，上半年內外需求同時成長支撐 GDP，但下半年將轉由內需挹注，而國外淨需求的貢獻將轉為負值。

下半年經濟成長力來自投資 民間消費受年金改革陣痛期影響成長

從內需來看，成長力道主要來自投資成長，中經院預期國內投資成長將由去年同期的負成長 0.35% 轉向正成長 3.22%，主要是因公部門支出擴張，加上科技設備、運輸工具業的資本支出增加。

不過，民間消費成長 1.95%，低於去年同期 0.43 個百分點，中經院說明，主要是因年金改革初期陣痛與調整、外國觀光旅遊人次減緩，再加上物價水準走升和基期偏高等因素，都將壓抑消費支出成長。

出口方面，商品與服務輸出、輸入持續穩健成長，預估全年成長率分別為 3.26%、3.43%；雖輸入成長高於輸出，但就絕對規模來看，國外淨需求仍持續擴張，成長率為 1.89%。

另外，對於物價，中經院預估消費者物價指數 (CPI) 年增率第 3、4 季分別為 1.79%、1.59%，使全年達 1.65%，雖較去年同期成長 1.03 個百分點，仍在台灣央行的通膨防線 2% 之下。

展望 2019 年，中經院提出 GDP 預估為 2.23%，較今年略降 0.25 個百分點，但為連續第 3 年成長率保 2%，其中，內需挹注 1.52 個百分點，國外淨需求貢獻 0.71 個百分點。