【異動股】半導體板塊表現活躍 富滿電子(300671-CN)漲停

今日早盤，半導體板塊表現活躍。截至發稿，富滿電子(300671-CN)漲停報33.91元，士蘭微(600460-CN)、盈方微(000670-CN)漲超5%，匯頂科技(603160-CN)、聖邦股份(300661-CN)、聚燦光電(300708-CN)、兆日科技(300333-CN)等紛紛跟漲逾3%，國科微(300672-CN)、捷捷微電(300623-CN)、華微電子(600360-CN)、揚傑科技(300373-CN)等漲逾2%。

據媒體報道，金氧半場效晶體管(MOSFET)市場供給缺口持續擴大，第三季價格已順利調漲約1成幅度，繼中興通訊獲美國解禁並重啓運營後，帶動大陸系統廠全面釋出MOSFET急單，並傳出部份業者還願意再加價2成大舉掃貨。

據全球第三大IC分銷商富昌電子市場報告數據，MOSFET、TVS、肖特基二極管等功率器件產品的交期普遍延長。一般來說，國際廠商MOSFET、整流管、晶閘管的交貨週期是8-12週，但現在部分MOSFET、整流管的交期已經延長至20-40週，行業呈現出明顯的供不應求局面。市場分析指出，缺貨從2016年下半年就已經開始，一直持續至今，主要由於上游晶圓代工廠產能有限，加之需求市場火爆，引發缺貨潮。隨著三四季度需求旺季的到來，MOSFET缺貨狀態將持續發酵，預計還將迎來一波漲價潮。

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