〈陸假疫苗風暴〉疫苗造假主角今停牌 明日起遭深交所實施其他風險警示

中國涉嫌生產假疫苗的長生生物 (002680-CN) 今(25)日停牌一天，明 (26) 日開盤將被實施其他風險警示，交易漲跌幅限制為 5%。近來多家基金公司紛紛調低疫苗相關公司估值，醫藥相關表現同樣被拖累，但分析人士指出，儘管這次事件對疫苗相安類股有較大衝擊，但醫療行業仍具長期投資價值。

這次風暴中心的長生生物，昨 (24) 晚發布發布關於公司股票交易實施其他風險警示暨子公司停產的公告，宣布 25 日停牌一天。目前長生生物已遭深圳證券交易所實施其他風險警示，26 日開盤公司股票簡稱將由「長生生物」變更為「ST 長生」，交易漲跌幅限制為 5%。

長生生物表示，隨著狂犬病疫苗疑似造假事件持續發酵，公司其他產品生產與銷售同樣受重大影響，目前公司所有產品批簽發暫停全面清查，復產時間還不確定，預計對公司下半年業績產生重大影響，也將連帶拖累日後其他疫苗銷售情況。

目前中國疫苗業的老鼠屎是否僅有長生生物還不得而知，中國官方目前已展開全面清查。這次事件也讓疫苗事件相關公司，包含風暴中心的長生生物，以及其他康泰生物、智飛生物、長春高新等四大疫苗股估值全數慘遭下修。

但這回倒楣的不只疫苗類股，連其他生物醫藥相關類股也遭拖累，近日股價一片慘綠。近來中國許多醫藥企業如華潤三九、博濟醫藥、華東醫藥等陸續對外澄清，和這次事件的長生生物無相關往來。有的公司甚至向市場澄清沒有疫苗相關業務，例如康恩貝就特別公告從未生產、銷售過任何疫苗產品，就怕再掃到颱風尾。

分析人士認為，當前疫苗事件已非公司個案，短期對疫苗類股會有較大衝擊，但醫藥長期投資價值不變，在後續反彈中醫藥行業或難成領漲主力，但不會對大盤造成重大影響。

《中國證券報》報導，財通證券指出，隨著市場從防禦轉向進攻，醫藥行業也將跟隨上漲，但可能不再是領漲的主力。交易角度看，基金在第二季大幅加倉醫藥，全市場醫藥配置比重達到了 13.79%，已經位於歷史上相對較高水準，倉位繼續向上空間有限；基本面上，進口創新藥預計開始大量醫保談判，對國內市場衝擊的心理預期持續增強；從估值角度來說，核心一線醫藥公司的估值處於高點，至少要按照 2019 年估值，估值切換很難一蹴而就；疫苗行業受事件衝擊，負面情緒衝擊，藥品安全再遭關注，恐出現情緒上的蝴蝶效應。

平安證券則指出，若市場出現對醫藥的無差別非理性殺跌，對於著眼長期的價值投資人來說是很好的買入時機，繼續推薦被市場風格錯殺的低估值細分領域龍頭。