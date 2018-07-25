〈臉書搶攻中國〉臉書中國子公司正式成立後 相關概念股漲停同慶

Facebook(臉書) 中國子公司正式成立，根據工商登記資訊顯示，臉書在杭州成立的全資子公司「臉書科技 (杭州) 有限公司」。對此臉書回應，這將是支援當地科技人才的創新公司，今 (25) 日 A 股臉書相關概念股開盤更直奔漲停。

受臉書在杭州設獨資公司消息激勵，藍色光標、迅遊科技、中青寶等概念股一字封漲停，飛榮達大漲 5%。

藍色光標今日走勢 (圖自新浪財經)

目前曝光的工商登記消息顯示，臉書在 7 月 18 日在杭州成立了一家全資子公司，名為「臉書科技 (杭州) 有限公司」，註冊資本為 3000 萬美元，法定人代表為張京梅。據了解，張京梅在去年 2 月加入臉書，擔任業務發展主管。

對此臉書發言人表示，有意在浙江成立創新公司，以支持中國的開發、創新人士與新創公司，將著重於培訓與研討會，幫助相關開發人士與企業家新成長。

事實上，臉書一直積極想進入中國市場，早在 2007 年就已就註冊了 facebook.cn 域名，但 2009 年起就一直受中國當局的管制，相關用戶根本無法連上，目前中國大約有 6.68 億網路用戶，是臉書希望鎖定的重要潛在市場，就是希望有一天可以像中國本土騰訊的微信一樣，佔有一席之地。尤其中國目前行動應用的發展速度，在全球更是數一數二，也是臉書不願死心的一大原因。

去年 12 月，Facebook 在中國低調發布了一款名為《彩色氣球》的 App，雖然該應用沒有使用 Facebook 的名字，但其開發者有格科技（Ugetech）公司的執行董事兼經理正是張京梅。另外，臉書創辦人祖柏克積極學習中文，先前受訪時被問到進軍中國市場意願時更指出，「從長時間來看，很難說我們持續將整個世界聚攏在一起，而將（中國）這個最大的市場保留在外」

儘管目前臉書在中國使用仍遭禁，外媒認為，臉書這回動作，代表試圖利用創新中心試水溫，企圖以此進入廣闊的中國市場。除了臉書以外，同為美國網路巨頭的谷歌，目前在中國擁有數百名員工，近來更推出了自己的人工智慧（AI）實驗室。近幾個月還更推出出幾款適用於中國市場的應用程式 (App)，包括 AI 繪圖遊戲和文件管理應用程序。

至於蘋果還在過去一年也對應用程式商店進行大量修改，以回應中國的審查限制，並應監管機構的要求刪除了數百個應用程序。