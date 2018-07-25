康泰生物(300601-CN)：實控人杜偉民計劃增持不低於6000萬元

康泰生物(300601-CN)7月25日早間公告，基於對公司未來持續發展的信心及對公司價值的認可，同時為提升投資者信心，公司控股股東、實控人杜偉民計劃12個月内增持公司股份不低於6000萬元。

昨日，康泰生物再度一字跌停，兩吃跌停後報收52.16元。

受到疫苗事件發酵的影響，隨後富國基金管理有限公司與基金託管人協商一緻，自2018年7月23日起，對旗下證券投資基金持有的“康泰生物”、“智飛生物”、“長春高新”等股票進行估值調整，康泰生物按照42.25元進行估值;智飛生物按照39.69元進行估值;長春高新按照192.78元進行估值。

此前，自7月1日起，有五家券商發佈研報看好泰康生物，其中，華金證券給予泰康生物增持-A評級，西南證券、中泰證券、太平洋證券、東北證券均給予泰康生物買入評級。

7月2日，太平洋證券研報分析師杜佐遠稱《業績超預期，再次上調盈利預測與估值》，康泰生物公司發佈18Q1業績預告，18Q1歸母淨利潤2.68-2.89億元，同比增速280%-310%，超出我們以前預期的2.6-2.8億淨利潤。四聯苗爆發式增長，邏輯&市值超預期兌現。H1淨利潤2.68-2.89億元，預計2.8億元，主要原因公司加大市場推廣力度以及五聯苗斷貨，四聯苗為主的二類疫苗銷售良好作為超級成長股，康泰生物未來5年將持續高增長，18年合理估值500億元(18PE83X)，19年合理估值620億元(19PE65X)，僅考慮疫苗，三年合理估值千元(35倍PE)，若未來佈局其他生物藥，則打開長期成長天花板。維持“買入”評級。

7月2日，東北證券發佈研報《四聯苗快速放量，18H1業績高速增長》，分析師崔潔銘。研報稱，2018上半年，公司營業收入與淨利潤同比大幅增長，主要是由於公司加強銷售推廣，疫苗銷售情況良好，尤其是四聯苗銷量大幅增加。研發管線佈局完善，重磅疫苗陸續上市。公司研發管線佈局完善，三代狂犬疫苗研發進展順利，狂犬疫苗(MRC-5細胞)及狂犬疫苗(人二倍體細胞)分别處於現場核查及臨床血清檢定階段，預計於2019年和2020年上市銷售，有望替代現有主流二代狂犬疫苗。預計公司2018-2020年EPS為0.79元、1.47元、2.50元，對應PE為79倍、42倍、25倍，維持“買入”評級。

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