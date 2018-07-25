【異動股】鋼鐵板塊持續強勢 淩鋼股份(600231-CN)漲停

午後，鋼鐵板塊持續強勢，淩鋼股份(600231-CN)漲停報4.03元，韶鋼松山(000717-CN)漲6.73%報7.77元，華菱鋼鐵(000932-CN)漲6.11%報10.07元，首鋼股份(000959-CN)、安陽鋼鐵(600569-CN)漲逾5%，南鋼股份(600282-CN)、重慶鋼鐵(6001005-CN)、八一鋼鐵(600581-CN)、新鋼股份(600782-CN)等紛紛上漲超4%，西寧特鋼(600117-CN)、杭鋼股份(600126-CN)、方大特鋼(600507-CN)等股也漲超3%。

招商證券認為，環保趨嚴與淡季影響交織，政策釋放積極信號，隨著資管新規三大文件出台，政策調整拐點更加明晰，有助於顯著緩解市場對流動性及增長的擔心，有助於鋼鐵板塊情緒提振，估值有望修復。住建部此前表示，上半年全國棚改完成目標任務的62.5%，同時指出各地應當及早開工新建項目，加快建設續建項目，因地製宜推進棚改貨幣化安置。同時，上證報也報道鄉村振興戰略細化政策有望後續落地。近期政策層面釋放需求端積極信號，前期悲觀情緒有望進一步修復。疊加環保升級加碼，鋼鐵基本面繼續維持穩健。後續若宏觀預期修復，有望進一步提振鋼鐵板塊情緒。

光大證券認為，鋼鐵供給將會有一定的彈性，而需求總體基本保持平穩，行業利潤全年可能趨穩或者小幅下降，鋼鐵板塊難以出現大的機會。目前來看，鋼鐵企業盈利水平仍保持在相對高位，鋼鐵股估值仍然較低，維持鋼鐵板塊“增持”評級。

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