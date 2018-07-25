紐約匯市—商品貨幣回彈 美元走跌 土耳其里拉大跌

週二 (24 日) 交易，由於商品價格反彈走高，使相關貨幣有上漲空間，美元兌多數主要競爭貨幣疲軟。因一項貨幣政策決議激發投資者擔憂土耳其央行的獨立性，土耳其里拉成為焦點。

土耳其央行維持基準一週回購利率在 17.75%，土耳其里拉兌美元大跌，爾後自低點稍微拉回。美元兌里拉上漲 3.2% 至 4.8894 里拉。

因貨幣政策的決議被視為土耳其新總統 Recep Tayyip Erdogan 對央行影響力的測試，Erdogan 極力反對升息，故分析師認為，此回維持利率的決議，似乎證實了投資者對央行獨立性的擔憂。

其他貨幣，與商品掛勾的貨幣走強。

FactSet 數據顯示，加元兌美元上漲 0.1%，美元兌加元自週一晚間的 1.3173 美元下降至 1.3161 美元；澳元兌美元上漲 0.5% 至 0.7416 美元。

新興市場方面，南非幣蘭特 (Rand) 兌美元漲逾 1.5% 至 13.2831 蘭特。

俄羅斯盧布兌美元早盤上漲 0.6%，但隨後因美國再次對俄羅斯實施制裁而迅速轉跌，最終美元兌盧布上漲 0.3% 至 63.2805 盧布，但已脫離盤中高點 63.5590 盧布。

ICE 美元指數下滑 0.1％至 94.616。

交易者消化利空交錯的採購經理人數據，包括登上 5 個月高點的德國綜合 PMI 數據，歐元全日交易失去先前優勢，1 歐元最終兌 1.1681 美元。

CMC Markets 英國首席市場分析師 Michael Hewson 表示，「據方面，最近的 PMI 數據似乎顯示，製造業自開年以來一直在放緩，雖然數據仍廣泛正面，但仍令人擔心未來數月後，在貿易戰和關稅的討論中，恐會看到進一步疲軟。」

市場參與者表示，這些數據迄今大致符合歐洲央行 (ECB) 對經濟活動的預期，意味著 ECB 不太可能因此扭轉其謹慎的做法。ECB 到年底前正逐步縮減其量化寬鬆政策，但 ECB 也曾說過，至少在明年夏季之前不會升息。ECB 預計週四召開會議。