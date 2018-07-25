中國鐵塔今起招股 券商憂集資額太大 市場難消化

有望成為自 2014 年以來全球「集資王」的中國鐵塔 (0788-HK)今 (25) 日起招股，每股港幣 1.26 元至 1.58 元，發行 431.148 億股 H 股，計及 15% 超額配股權，最高集資額可達港幣 783.9 億元。每手 2000 股，入場費港幣 3191.84 元。

雖然為今年焦點股之一，但大圍市況仍波動，散戶認購反應冷淡，預留融資保證金乏人問津。統計 4 家證劵截至招股前夕，鐵塔僅錄得約港幣 6500 萬元的預訂保證金融資額，其中輝立成績最佳，已有散戶預訂共港幣 6000 萬元，其次是時富證券錄得港幣 500 萬元，耀才和信誠暫時未有斬獲。

耀才證券行政總裁許繹彬向《星島日報》表示，由於集資額太大，不利散戶短炒，預期散戶傾向待上市後從二手市場買入。

鐵塔這次發行 431.148 億股 H 股，5% 公開發售，超額配售行使權為不超過原定發行規模的 15%，即最多可增加約 64.67 億股 H 股，屆時將共發行 495.82 億股 H 股，最高集資額亦由 681.21 億元增至 783.9 億元。

中國鐵塔由國內 3 大電訊商於 2014 年合資成立，至今實際營運時間為 3 年多。公司目前 4 大股東為中移動 (0941-HK) 持股 38%，中聯通 (0762-HK) 持股 28.1%，中電信 (0728-HK) 持股 27.9% 及國新持股 6%。

中國鐵塔董事長兼總經理佟吉祿鐵塔基礎設施以「能共享便不建新」為宗旨，故預計今年資本開支將下降至人民幣 340 億元，年減 22%，並指即使 5G 來臨，資本開支亦不會大幅提升，目標是令 EBITDA(除息稅特殊開支及折舊前盈利) 穩中有升。

鐵塔引入 10 位基礎投資者，當中包括阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的電商平台淘寶，業務性質有別於鐵塔公司。佟吉祿表示，各基礎投資者均為各行業的優秀企業，未來的合作空間很大，鐵塔公司與對方在合作上有一定程度上交流，待適當時候會向公眾披露。

該公司目前的派息政策定於不少於盈利的 50%，惟未有實施時間表。佟吉祿表示，具體派息比例，會每年交由董事會決定。他強調，相信大小股東的目標是一致的。

香港《明報》引述中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦表示，中國鐵塔短期炒作空間不大，公司基本面還看之後國內 5G 發展帶來的影響。

他認為，中國鐵塔的定價比外國同類公司有折讓屬合理，因為公司的主要客戶只有大陸 3 大電訊商，加上幾乎已壟斷中國電信市場，增長空間不多。除非收購鄰近地區的鐵塔，否則未能如美國鐵塔公司般透過併購活動而擴大業務。

張智威透露，信誠會為一眾新股預留約港幣 240 億元融資保證金額，當中包括中國鐵塔，惟他料反應不會太熱烈，因市況仍然波動，加上該股集資額太大，投資者會擔心「市場消化不來」。

輝立證券企業融資副經理陳英傑認為， 中國鐵塔的長線投資前景不俗，但短炒獲利空間不大。

