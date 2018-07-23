踩雷！米粉通過小米買P2P產品 竟有18家出問題 產品全下架

大陸 P2P 爆倒閉潮，甫在香港上市的小米 (1810-HK) 也遭池魚之殃。此前通過「小米運動」APP 和小米 VIP 每日任務，用戶可以下載一些 P2P 理財平台，並且得到反產品、返現金之類的優惠。但一位有 6 年資深的「米粉」表示，他透過「小米專享」推薦投資了 100 多家 P2P 平台，直至今天，竟有 18 家出問題。

據觀察，目前小米已將這些理財平台下架。小米今 (23) 日開盤跌 1.408%，報港幣 19.6 元。

圖：新浪財經

據「米粉」李先生介紹，大概從去年 7 月起，小米開始在其運動 App 裡對相關理財平台進行大力推廣，一開始是返產品，比如小米手機、電視、手環、運動手錶、京東卡等。後來，小米 VIP 任務裡也開始出現相關任務。

到了 2018 年 1 月，返現金的 P2P 產品推廣開始在小米 VIP 用戶的任務中頻繁出現。很多都寫著「米粉專享」，金額也都不錯，看起來很誘人。1 月份，他買了北京的一個 P2P 產品，號稱投資人民幣 3 萬元，半年就返現幾百元再加一個小米 2S。這家平台今年 7 月 12 日跑路了，等於是人民幣 3 萬元買了個手機，讓他哭笑不得。

陸媒報導，今年以來小米在 VIP 用戶中做的 P2P 理財推廣力度還是相當大的，動輒就是投資人民幣 1 萬元、2 萬元返現幾百元，甚至投資人民幣 3 萬元、5 萬元返現上千元，還只能通過「我的小米」下載，對普通投資者來說，無疑具有相當大的誘惑力。因此，「米粉」李先生從 2017 年打開了 P2P 投資的新大門。經過幾次成功試水之後，他開始大量購買小米推薦的 P2P 平台產品。

「米粉」李先生表示，凡是小米推廣過的，基本上全都投了，估計有 100 多家。幸運的是，有的之前就回款了。但到今天為止，還有 28 個沒回款，這裡面出問題、無法提現的已有 18 家。甚至有 2 個平台剛買不久就跑路，還有 10 家的產品沒到期，賣也賣不了，只能聽天由命。

粗略估算，「米粉」李先生所投資的 P2P 理財平台，跑路、逾期、提現困難的就有人民幣 40 多萬元，剩下的還有約人民幣 20 多萬沒到期，加起來一共損失人民幣逾 60 萬元。

李先生責怪自己太信任小米，也太貪心了。但他同時也譴責小米未盡到保護投資人權益責任，認為既然是小米推的平台，起碼得到了小米的背書，應該比普通平台更有保障。

目前像「米粉」李先生這樣通過小米購買財富平台產品的人還有很多，在一個「維權群組」裡的投資者人數已經超過千人，而類似的「維權群組」還有若干個，裡面的成員幾乎都是通過做 VIP 任務而購買了 P2P 產品的小米使用者。

統計這些平台出問題的時間集中在近 2 個月。事實上，除了這些已經明確公告逾期或暫停運營的平台，還有多家小米使用者購買了產品的 P2P 平台，目前也已經出現了提現困難的局面，面臨的風險不可小覷。