由貿易戰打到貨幣戰 新興市場恐先承受壓力

無論美國總統川普是有心還是無意，他上週五關於匯率的談話，事實上已經讓市場的焦點，由貿易戰轉向貨幣戰，新興市場貨幣短時間內恐將承受巨大的壓力。

川普上週五指責中國、歐盟及其他國家一直在操控匯率，才導致美元走高。在歐元今年轉弱之後，人民幣也在上週跌至 1 年以來新低，過程中未見中國央行出面干預跡象。

分析師擔心，在貿易緊張升級、言辭交鋒加劇之後，影響所及的不只是兩國貿易，也不會只有中美的貨幣。如果全球市場秩序因貿易戰、貨幣戰遭到破壞，從股票、石油到新興市場資產，都可能成為「附帶損害」。

Exante Data LLC 創辦人、外匯策略師 Jens Nordvig 表示，真正的風險在於，全球的貿易及貨幣建立在廣泛的合作上，一旦崩解，情況不會很好。川普最近的言論，「肯定會把情況從貿易戰，轉變為貨幣戰爭。」

國際金融研究所的首席經濟學家、前高盛外匯主管 Robin Brooks 認為，人民幣在 2015 年的震盪貶值，為這種貨幣戰的傳染性提供了一個有用的例證。當擔憂全球成長之時，商品出口國的貨幣特別容易受害，俄羅斯盧布、哥倫比亞披索和馬來西亞令吉，可能先蒙其害，再擴展至全亞洲。

Brooks 猜測，亞洲央行一開始可能先試圖透過干預，來阻止貨幣下跌，但之後難免失守。「在我看來，未來 6 個月內新興市場亞洲可能表現不佳。」

Nordvig 認為，中國及歐盟近期可能有所行動，要看中國人行是否想守住美元兌人民幣在 6.8 附近，而歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi)，也許會利用 26 日央行開會期間，尋求止跌之道。

梅努欽：是否操控仍待審查

人民幣與歐元的下挫，依川普的指控，是刻意操控所致。不過美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 沒有這麼武斷，他表示，貨幣疲軟確實會給中國帶來不公平的優勢，但北京是否操控匯率，美方還要仔細審查評估。

美國財政部今年 4 月並未將中國列為匯率操縱國，下個半年度外匯政策報告，預計在 10 月份公布。

在川普的指責聲中，彭博美元現貨指數上週五下跌 0.8%，為 3 月以來最大跌幅。歐元兌美元匯率上漲 0.7% 至 1.1724 美元，而日元匯率上漲近 1%。

哥倫比亞大學經濟學家 Joseph Stiglitz 上週受訪時表示，匯率是中國可以用來抵制美國關稅的眾多工具之一，但是這難以清楚地辨識出來，外界無法知道干預的程度。

瑞士信貸集團全球外匯主管 Shahab Jalinoos 則認為，投資人注意到川普最新的言論，因此可能退出美元多頭，而讓美元近日繼續貶值。